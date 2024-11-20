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Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Киев  •  УНН

 • 44260 просмотра

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АРМА объявила конкурс на управление ТРЦ "Гулливер", не учтя интересы государственных банков-кредиторов. По словам Галины Янченко, действия АРМАта Бэб могут привести к миллиардным убыткам "Ощадбанка".

То, что Агентство по розыску и менеджменту активов не учло интересы государственных банков, среди которых "Ощадбанк", при объявлении конкурса на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер" свидетельствует о непрофессиональности руководства органа и пренебрежении интересами государства. Об этом в эксклюзивном комментарии для УНН заявила народный депутат, председатель парламентской спец комиссии по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко.

"Думаю, что причина таких действий-это тотальная непрофессиональность руководства АРМА. Я хочу сказать больше: собственно этот кейс был предметом рассмотрения парламентской спецкомиссии по правам инвесторов, которую я возглавляю. И собственно понимая, что фактически силовики хотят захватить этот работающий прибыльный бизнес и передать в АРМА – мы вызвали их на заседание, чтобы услышать, как вообще это себе представляют и силовики, и АРМА. АРМА отказалось прийти на вызов парламентской спец комиссии. То есть это абсолютная непрофессиональность, и нарушение законодательства со стороны АРМА. Поэтому к сожалению от этого органа можно ждать чего угодно, в том числе - нивелирования закона, нивелирования интересов государства, интересов государственных банков, интересов экономики Украины", - отметила она.

По ее словам, кейс "Гулливера" является примером так называемого "кошмаринга бизнеса", который виден даже невооруженным глазом.

"В этой истории практически силовики, а конкретно БЭБ, предъявили компании недоплату в сумме 150 миллионов гривен, при том, что налоговая к этой компании никаких претензий не имела. И вот за такую мнимо недоказанную неуплату налогов – 150 миллионов - силовики из БЭББ и рэкетиры из АРМА хотели отжать актив стоимостью 5 миллиардов гривен, то есть это абсолютно несоизмеримые нарушения, и реальная стоимость актива, который пытались отжать", - указала нардеп.

Янченко подчеркнула, что своими действиями правоохранители и АРМА "наносят непоправимый ущерб не только частному предприятию, забрав актив, который стоит гораздо больше, чем претензии к компании, но и наносит огромные убытки государственному банку".

""Этот частный актив закредитован в банке и большой процент это предприятие должно было платить. Сейчас после того как "Гулливер "заберут – "Ощадбанк" ничего не получит, понесет убытки. Но убытки кто-то должен покрывать. И это может привести к тому, что "Ощадбанк" может обратиться за компенсацией фактически из государственного бюджета – а это каждый украинский налогоплательщик будет вынужден доплатить, чтобы перекрыть эти убытки "Ощадбанка". Фактически можно сказать что эти преступные действия БЭБ и АРМА бьют по карману каждого украинца", - добавила народный депутат.

Контекст

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Глава агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий — которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Здание ТРЦ " Гулливер "является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых – "Ощадбанк". Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать ссуду

В " Ощадбанке "неоднократно заявляли, что решение о передаче" Гулливеру " в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь избавит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки " Ощадбанка из-за прекращения выплат по кредиту могут достичь более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ" Гулливер", если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок "Гулливеру" отдадут "непонятному управляющему".

Лишь после этого и под давлением общественности, представители АРМА все же решили встретиться с заместителем председателя правления "Ощадбанка", ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным, чтобы обсудить вопросы управления арестованным активом, которые затрагивают интересы Государственного банка в части погашения долгов по кредитам. Однако, до консенсуса на совещании дойти не удалось и стороны договорились "продолжить взаимодействие".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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