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Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

Киев  •  УНН

 • 6895 просмотра

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В сирийской гробнице обнаружены глиняные цилиндры с древнейшими алфавитными символами, датированные 2400 годом до н.э. Находка меняет представление о происхождении алфавитной письменности.

Американские археологи из Университета Джона Хопкинса нашли древнейший на сегодня пример алфавитной письменности в истории человечества во время раскопок гробницы на территории Сирии. Открытие представили на ежегодном собрании Американского общества зарубежных исследований (ASOR). Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ученые обнаружили покрытые символами глиняные цилиндры длиной с человеческий палец в захоронении бронзового века в месте Умм-эль-Марра, где располагался один из древнейших городов Ближнего Востока.

Кроме того, там же было найдено шесть скелетов, золотые и серебряные украшения, кухонная утварь, наконечник копья и целые керамические сосуды.

Радиоуглеродное датирование показало, что алфавитные цилиндры были созданы около 2400 года до нашей эры, что примерно на 500 лет старше самых старых известных примеров письменности.

Ранее ученые считали, что алфавит был изобретен в Египте или в окружающем его регионе где-то после 1900 года до нашей эры. Но найденные артефакты старше и относятся к другой области. Это заставляет предположить, что история происхождения алфавита была не такой, как принято думать,

- отметил автор исследования, профессор Гленн Шварц.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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