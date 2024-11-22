рф предупредила США о запуске ракеты «орєшнік» за полчаса до удара
Киев • УНН
Россия уведомила США через центр ядерной безопасности о запуске новой баллистической ракеты «Орешник». США считают, что экспериментальная ракета не повлияет существенно на ход войны в Украине.
Россия предупредила Соединенные Штаты перед запуском своей новой баллистической ракеты средней дальности, заявил в четверг спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает CNN, пишет УНН.
Российская сторона предупредила СШАв о запуске "лещины" через Национальный центр уменьшения ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки. Предупреждение поступило в автоматическом режиме за 30 минут до старта
Детали
В то же время из неназванных источников Reuters заявило, что США были предварительно уведомлены об ударе баллистической ракетой по Украине "через каналы уменьшения риска ядерного конфликта".
Он добавил, что в течение последних дней Штаты проинформировали Украину и других близких союзников о том, что Москва может запустить экспериментальную баллистическую ракету среднего радиуса действия.
В то же время в США считают, что эта "экспериментальная ракета" вряд ли кардинально изменит ситуацию в войне в Украине, а Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством таких выступления
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