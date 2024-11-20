S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Уже сегодня в 18:00 должен состояться релиз игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" (сердце Чернобыля), которого ждали почти 12 лет. Несмотря на то, что релиз официально переносили 6 раз, фанаты по всему миру все равно ожидают игру, которая уже обогнала Counter-Strike 2 по количеству продаж в Steam, передает УНН.

Детали

Вчера разработчики игры сообщили, что релиз игры в Украине состоится 20 ноября в 18:00.

"Время релиза "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" раскрыто, сталкеры. Зона открывает свой Периметр для мира, начиная с 20 ноября 2024 года. Проверьте карту, чтобы узнать свое локальное время запуска, и готовьтесь к путешествию в сердце Чернобыля", - говорится в релизе.

На данный момент игра возглавила рейтинг продаж Steam среди платных проектов. Игра выйдет на платформах Xbox Series X / S и Windows, став эксклюзивом для новых консолей Microsoft.

Игра доступна в трех изданиях. Стандартное стоит 1399 гривен, издание Deluxe Edition, вооружающее главного героя арсеналом "Монолита", набором оружия оперативника, специализированными костюмами для погружения в аномалии и поиска артефактов, а также дополнительной побочной задачей для еще более глубокого погружения в приключение - 1899 гривен.

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Самое дорогое издание - Ultimate Edition, которое стоит 2549 гривен, вооружает игрока эксклюзивным оружием и элитным экзоскелетом.

Также известны минимальные системные требования для запуска игры:

Операционная система: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Производитель: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X

Оперативная память: 16 GB op

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 6 ГБ / AMD Radeon RX 580 8 ГБ / Intel Arc A750

Дисковое пространство: 160 ГБ доступного места

Дополнительные примечания: Graphics Preset: LOW / Resolution: 1080p / Target FPS: 30. 16 GB Dual Channel RAM. SSD required. The listed specifications were evaluated using TSR and comparable technologies.

Для комфортной игры на рекомендуемых требованиях:

Операционная система: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Процессор: Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5800X

Оперативная память: 32 GB op

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT

Дисковое пространство: 160 ГБ доступного места

Технические характеристики: Предустановленная графика: Высокая / Разрешение: 1440p / Целевая частота кадров в секунду: 60. Требуется 32 ГБ двухканальной оперативной памяти. Требуется SSD. Вышеуказанные технические характеристики были протестированы с помощью TSR, DLSS, FSR и XeSS.

Впервые с украинским дубляжом: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"S.T.A.L.K.E.R.2" является продолжением культовой серии игр "S.T.A.L.K.E.R." от украинской компании GSC Game World и станет четвертой игрой в серии. Отметим, что украинская студия является также разработчиком другой культовой игры - "Козаки".

Выпуск S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики анонсировали еще в далеком 2010 году, а выход игры планировался на 2012 год, после выхода S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Многочисленные увольнения и общий отток кадров во время разработки игры привели к тому, что количество сотрудников GSC сократилось на 75%. Через два года гендиректор компании Сергей Григорович объявил о прекращении разработки всех проектов по "личным причинам", вероятно, вследствие финансовых трудностей. 9 декабря 2011 года GSC Game World была официально ликвидирована.

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

После нескольких лет бездействия GSC Game World была официально реформирована в декабре 2014 года для разработки игры "Козаки 3". В 2018 году на странице игры в Facebook было объявлено о разработке новой "S.T.A.L.K.E.R. 2".

Всего релиз игры переносили шесть раз. Последний раз это произошло 24 июля, когда разработчики заявили, что игра выйдет 20 ноября 2024, а не 5 сентября, как планировалось ранее.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году подзаголовок игры был изменен с "Heart of Chernobyl" на "Heart of Chornobyl" чтобы отразить украинское правописание региона, а не российское.

Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Также был отменен релиз в российском регионе и из игры была убрана русская локализация, а только остались субтитры. На этом фоне у россиян начало "подгорать". В частности, зампред комитета Госдумы по информационной политике антон горелкин заявлял, что игру могут запретить на территории рф из-за того, что студия-разработчик GSC Game World поддерживает вооруженные силы Украины. Не исключается, что игроков игры смогут привлечь к уголовной ответственности по статьям экстремизм, оправдание терроризма и тому подобное.

В рф могут запретить игру S.T.A.L.K.E.R. 2 - росСМИ

В Сети уже распространяются мемы по этому поводу.

В роскомнадзоре заявили, что ограничат доступ к противоправной информации на основании судебных решений о признании информации запрещенной и решений уполномоченных органов.

"Сейчас таких решений в ведомство не поступало", - сказали в роскомнадзоре, отвечая на вопрос о потенциальной блокировке игры.

Также сегодня лидер российской ЛДПР леонид слуцкий призвал "соответствующие службы" россии не позволить игре выйти на российский рынок.

"Сейчас выходит продолжение игры от украинской студии, которая поддерживает ВСУ. Думаю, что соответствующие наши службы дадут правильную оценку для того, чтобы подобных продуктов на наш рынок не поступало", - сказал Слуцкий.

Россиян, планирующих скачивать пиратскую версию игры, он призвал "подождать".

"Что там устанавливается на гаджет вместе с игрой, знают только украинские спецслужбы, а также на Западе. Надо думать о своей безопасности, чтобы не попасть под влияние наших врагов", - отметил депутат.

Отметим, что ранее Григорович обещал Rolls-Royce стоимостью 300-500 тысяч долларов за уничтожение российского фрегата "Адмирал Григорович".

"Тем, кто потопит "Адмирала Григоровича", чтобы он не позорил мою фамилию, моих детей, родителей, я готов отдать Rolls-Royce", - говорил Григорович.

Один из пользователей в соцсети Х сообщил, что пока в россии запрещают игру, в его компании руководитель дал выходной на прохождение игры.

Волну мемов выход игры породил и среди украинцев. В частности, сегодня стало известно, что посольства четырех стран - США, Испании, Италии и Греции - сообщили о приостановке работы после предупреждения дипломатического учреждения США о возможной мощной воздушной атаке 20 ноября.

Посольство США в Киеве предупредило о "возможной мощной атаке"

Пользователи предполагают, что посольства закрылись из-за того, что работники хотят поиграть в игру в день релиза.

Также пользователи, которые беспокоятся, что их компьютеры "не потянут" игру, сделали свою волну мемов.

"Владимир Зеленский подписал указ согласно которому Сталкер 2 должен запускаться на всех видеокартах и Xbox series s в 4K 120fps. Победа", - пишут пользователи.

Придирчивые игроки также заметили в игре украинскую бронетехнику, в частности автомобиль - "Дозор-Б".