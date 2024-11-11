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В рф могут запретить игру S.T.A.L.K.E.R. 2 - росСМИ

В рф могут запретить игру S.T.A.L.K.E.R. 2 - росСМИ

Киев  •  УНН

17:25 • 1694 просмотра

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госдума рф рассматривает возможность запрета игры S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за поддержки разработчиками ВСУ. Игроков могут привлечь к уголовной ответственности за "экстремизм" и "оправдание терроризма".

Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут запретить на территории рф из-за того, что студия-разработчик GSC Game World поддерживает Вооруженные силы Украины. Не исключается, что игроков игры смогут привлечь к уголовной ответственности по статьям экстремизм, оправдание терроризма и тому подобное. Об этом рассказал одному из росСМИ заместитель председателя комитета госдумы по информационной политике антон горелкин, передает УНН.

Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории россии. Не думаю, правда, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. Но не исключаю, что если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые строгие меры 

- сказал горелкин.

Депутат добавил, что если в игре найдут запрещенную информацию, то в этом случае ответственность может ждать и тех, кого признают причастными к распространению этой информации.

Адвокаты отмечают, что уголовное наказание может ждать даже покупателей игры.

Напомним

Релиз игры запланирован на 20 ноября 2024 года. "S.T.A.L.K.E.R. 2" будет доступен для геймеров на ПК и Xbox.

Павел Башинский

Павел Башинский

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