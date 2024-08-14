"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

В среду, 14 августа, украинская компания GSC Game World выпустила пятиминутный ролик с демонстрацией видеоигры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля". Об этом пишет УНН со ссылкой на YouTube-канале студии.

Детали

В новом видео украинские разработчики показали игровой мир и знаменитые локации Чернобыльской зоны отчуждения, которые будут присутствовать в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Бесшовный открытый мир площадью более чем 60 км². Он прячет много загадок, украшений, и наполнен историей. Заброшенные дома, реакторы, лаборатории, подземелья и артобъекты. Зона является разной и в этом ее шарм. Куда бы ты ни пошел, везде будет ощущаться ее уникальная атмосфера. Исследуйте осмотрительно - говорится в заметке под видео.

Дополнение

Релиз игры запланирован на 20 ноября 2024 года. "S.T.A.L.K.E.R. 2" будет доступен для геймеров на ПК и Xbox.

Вперше з українським дубляжем: вийшов новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля