"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля
Киев • УНН
Украинская компания GSC Game World представила 5-минутное видео с демонстрацией S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике показан игровой мир и локации Чернобыльской зоны отчуждения, которые будут присутствовать в игре.
В среду, 14 августа, украинская компания GSC Game World выпустила пятиминутный ролик с демонстрацией видеоигры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля". Об этом пишет УНН со ссылкой на YouTube-канале студии.
Детали
В новом видео украинские разработчики показали игровой мир и знаменитые локации Чернобыльской зоны отчуждения, которые будут присутствовать в S.T.A.L.K.E.R. 2.
Бесшовный открытый мир площадью более чем 60 км². Он прячет много загадок, украшений, и наполнен историей. Заброшенные дома, реакторы, лаборатории, подземелья и артобъекты. Зона является разной и в этом ее шарм. Куда бы ты ни пошел, везде будет ощущаться ее уникальная атмосфера. Исследуйте осмотрительно
Дополнение
Релиз игры запланирован на 20 ноября 2024 года. "S.T.A.L.K.E.R. 2" будет доступен для геймеров на ПК и Xbox.
Вперше з українським дубляжем: вийшов новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля26 апреля 2024, 14:04 • 18835 просмотров