Впервые с украинским дубляжом: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Украинская студия GSC Game World выпустила новый трейлер долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. На этот раз в видео появился украинский дубляж. Об этом пишет УНН со ссылкой на Youtube-канал студии.

Детали

Ролик получил название "Это не рай". В самом видеоролике нет ни сцен сражений с мутантами, ни стрельбы. Зато зрители могут взглянуть на территорию, где будут происходить события игры, с высоты птичьего полета.

В трейлере можно увидеть центральную площадь Припяти, кладбище техники, колесо обозрения и конечно же, ЧАЭС.

Посмотри на Нее! Зона расцветает, своим собственным чарующим, но загадочным и искаженным способом: приманивает, одаривает и забирает. Разговаривает многочисленными голосами - знакомыми и новыми. Как близко вы приблизитесь к краю на пути к тому, что ищете - говорится в заметке к видео на официальном Youtube-канале GSC Game World.

Также интересно, что в моменте с подбрасыванием монетки, на ней можно увидеть герб Украины.

Дополнение

Предварительно, официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 5 сентября 2024 года. На официальном сайте игры уже доступен предзаказ.

В частности, за стандартное издание нужно будет заплатить 895 гривен, за Deluxe - 1199 грн, а за Ultimate - 1599 грн. Также для заказа доступны не только цифровые копии нового тайтла, но и физические издания с различными аксессуарами.

Также известны минимальные системные требования для запуска игры: