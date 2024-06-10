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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 13:55  •  8645 просмотра

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Компания GSC Game World представила новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2: сердце Чернобыля " с украинской озвучкой, игровыми кадрами, новыми локациями, мутантами и подробностями сюжета, релиз которой запланирован на 5 сентября 2024 года.

На презентации Xbox Showcase украинская студия GSC Game World представила новый трейлер STALKER 2: сердце Чернобыля с украинской озвучкой и кадрами геймплея. Об этом пишет УНН со ссылкой на Youtube-канал студии.

Детали 

Трейлер, герои которого разговаривают и даже поют на украинском, демонстрирует не только уже известных героев и локаций, но и отрывки геймплея. 

Ролик проливает свет на новые подробности мира S.T.A.L.K.E.R. 2 и демонстрирует новые локации и встречи с хищными мутантами и архианомалиями. В он показывает, как главный герой Скиф проходит через опасную и загадочную среду. При этом фрагменты рассказа сочетаются с игровыми кадрами.

Зона такая, какой видишь ее ты. Я же показал тебе, какой я ее вижу. Иди своим путем, и тогда ты сможешь увидеть Зону по-своему

- говорится в заметке к видео.

Дополнение

Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 5 сентября 2024 года. На официальном сайте игры уже доступен предзаказ.

В частности, за стандартное издание нужно будет заплатить 895 гривен, за Deluxe - 1199 грн, а за Ultimate - 1599 грн. также для заказа доступны не только цифровые копии нового тайтла, но и физические издания с различными аксессуарами.   

Также известны минимальные системные требования для запуска игры:

  • Версия ОС: Windows 10 / Windows 11
  • Производитель: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8 ГБ
  • NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ
  • Місце на диску: 150 GB SSD

Напомним

В апреле студия GSC Game World впервые выпустила трейлер долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: сердце Чернобыля с украинским дубляжем. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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