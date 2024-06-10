Ще більше мутантів та аномалій: вийшов новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Київ • УНН
Компанія GSC Game World представила новий трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" з українською озвучкою, ігровими кадрами, новими локаціями, мутантами і подробицями сюжету, реліз якої запланований на 5 вересня 2024 року.
На презентації Xbox Showcase українська студія GSC Game World представила новий трейлер STALKER 2: Серце Чорнобиля з українською озвучкою та кадрами геймплею. Про це пише УНН з посиланням на Youtube-канал студії.
Деталі
Трейлер, герої якого розмовляють і навіть співають українською, демонструє не тільки вже відомих героїв та локацій, а й уривки геймплею.
Ролик проливає світло на нові подробиці світу S.T.A.L.K.E.R. 2 та демонструє нові локації та зустрічі з хижими мутантами та архіаномаліями. У ньому показано, як головний герой Скіф проходить через небезпечне та загадкове середовище. При цьому фрагменти оповідання поєднуються з ігровими кадрами.
Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити Зону по-своєму
Доповнення
Реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2 запланований на 5 вересня 2024 року. На офіційному сайті гри вже доступне передзамовлення.
Зокрема, за стандартне видання потрібно буде заплатити 895 гривень, за Deluxe - 1199 грн, а за Ultimate - 1599 грн. Також для замовлення доступні не тільки цифрові копії нового тайтлу, а й фізичні видання з різними аксесуарами.
Також відомі мінімальні системні вимоги для запуску гри:
- Версія ОС: Windows 10 / Windows 11
- Процесор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
- Оперативна пам'ять: 8 GB
- Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB
- NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- Місце на диску: 150 GB SSD
Нагадаємо
У квітні студія GSC Game World вперше випустила трейлер довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля з українським дубляжем.