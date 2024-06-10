Ще більше мутантів та аномалій: вийшов новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

ukenru
10:47 • 4157 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 15411 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 30264 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53258 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68829 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111887 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135797 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138815 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240306 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171154 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41478 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 18944 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 46762 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 25004 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 29393 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240304 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361203 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376568 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291987 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364991 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60042 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76678 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88067 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170633 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173207 перегляди
Актуальне
Ще більше мутантів та аномалій: вийшов новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Ще більше мутантів та аномалій: вийшов новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Київ • УНН

 • 114867 перегляди

Компанія GSC Game World представила новий трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" з українською озвучкою, ігровими кадрами, новими локаціями, мутантами і подробицями сюжету, реліз якої запланований на 5 вересня 2024 року.

На презентації Xbox Showcase українська студія GSC Game World представила новий трейлер STALKER 2: Серце Чорнобиля з українською озвучкою та кадрами геймплею. Про це пише УНН з посиланням на Youtube-канал студії.

Деталі 

Трейлер, герої якого розмовляють і навіть співають українською, демонструє не тільки вже відомих героїв та локацій, а й уривки геймплею. 

Ролик проливає світло на нові подробиці світу S.T.A.L.K.E.R. 2 та демонструє нові локації та зустрічі з хижими мутантами та архіаномаліями. У ньому показано, як головний герой Скіф проходить через небезпечне та загадкове середовище. При цьому фрагменти оповідання поєднуються з ігровими кадрами.

Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити Зону по-своєму

- йдеться в дописі до відео.

Доповнення

Реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2 запланований на 5 вересня 2024 року. На офіційному сайті гри вже доступне передзамовлення.

Зокрема, за стандартне видання потрібно буде заплатити 895 гривень, за Deluxe - 1199 грн, а за Ultimate - 1599 грн. Також для замовлення доступні не тільки цифрові копії нового тайтлу, а й фізичні видання з різними аксесуарами.  

Також відомі мінімальні системні вимоги для запуску гри:

  • Версія ОС: Windows 10 / Windows 11
  • Процесор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
  • Оперативна пам'ять: 8 GB
  • Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB
  • NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
  • Місце на диску: 150 GB SSD

Нагадаємо

У квітні студія GSC Game World вперше випустила трейлер довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля з українським дубляжем. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ТехнологіїУНН Lite
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37