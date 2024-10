Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Украинская студия GSC Game World совместно с Xbox выпустили документальный фильм о разработке долгожданного продолжения серии S.T.A.L.K.E.R. в условиях войны в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на GSC Game World.

Детали

Лента "War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2" показывает в каких условиях работали украинцы.

Разработчики GSC Game World работают в ужасных условиях войны, чтобы представить долгожданную игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля к жизни. Фильм знакомит с личными историями жертвенности, решимости и надежды - говорится в описании к фильму.

Режиссером ленты выступил Эндрю Стефан, известный по работе над документальным сериалом "Power On: The Story of Xbox". Фильм сосредоточится на личных историях креативного директора Марии Григорович и ее команды, которые работают в условиях войны.

Напомним,

Релиз игры запланирован на 20 ноября 2024 года. "S.T.A.L.K.E.R. 2" будет доступен для геймеров на ПК и Xbox.