Эксклюзив
14:07 • 7802 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 12530 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 28319 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 35873 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 66585 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 36173 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 61956 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 68345 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 35021 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 81957 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Нардепа Федора Христенко объявили в розыск: новые детали дела

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Народного депутата Федора Христенко объявили в розыск. Ему инкриминируют коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору и злоупотребление влиянием.

Нардепа Федора Христенко объявили в розыск: новые детали дела

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата Украины Федора Христенко. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в розыскных учетах Министерства внутренних дел.

Детали

Датой исчезновения Христенко считается 21 июля 2025 года. Местом исчезновения является населенный пункт Гореничи Бучанского района Киевской области. Статьи обвинения, которые ему инкриминируют - ст.111 ч.1 (Коллаборационная деятельность), ст.111 ч.2 (Пособничество государству-агрессору), ст.369-2 ч.2 (Злоупотребление влиянием).

"Мера пресечения: содержание под стражей", - отметили в МВД.

Дополнение

В ОГП сообщали, что правоохранители разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По данным следствия, нардеп был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

В деле в отношении народного депутата Федора Христенко, подозреваемого в государственной измене, исследуются материалы относительно передачи данных России и возможного влияния на НАБУ, а также причастность к выезду олигарха Боголюбова.

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Киевская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины