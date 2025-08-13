Нардепа Федора Христенко объявили в розыск: новые детали дела

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата Украины Федора Христенко. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в розыскных учетах Министерства внутренних дел.

Детали

Датой исчезновения Христенко считается 21 июля 2025 года. Местом исчезновения является населенный пункт Гореничи Бучанского района Киевской области. Статьи обвинения, которые ему инкриминируют - ст.111 ч.1 (Коллаборационная деятельность), ст.111 ч.2 (Пособничество государству-агрессору), ст.369-2 ч.2 (Злоупотребление влиянием).

"Мера пресечения: содержание под стражей", - отметили в МВД.

Дополнение

В ОГП сообщали, что правоохранители разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По данным следствия, нардеп был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

В деле в отношении народного депутата Федора Христенко, подозреваемого в государственной измене, исследуются материалы относительно передачи данных России и возможного влияния на НАБУ, а также причастность к выезду олигарха Боголюбова.