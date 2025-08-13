Нардепа Федора Христенка оголосили в розшук: нові деталі справи

Служба безпеки України оголосила у розшук народного депутата України Федора Христенка. Про це свідчать дані, розміщені у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.

Деталі

Датою зникнення Христенка вважається 21 липня 2025 року. Місцем зникнення є населений пункт Гореничі Бучанського району Київської області.Статті звинувачення, які йому інкримінують - ст.111 ч.1 (Колабораційна діяльність), ст.111 ч.2 (Пособництво державі-агресору), ст.369-2 ч.2 (Зловживання впливом).

"Запобіжний захід: тримання під вартою", - зазначили у МВС.

Доповнення

В ОГП повідомляли, що правоохоронці викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федіра Христенка у державній зраді. За даними слідства, нардеп був топовим агентом фсб рф і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

У справі щодо народного депутата Федора Христенка, підозрюваного у державній зраді, досліджуються матеріали щодо передачі даних росії та можливого впливу на НАБУ, а також причетність до виїзду олігарха Боголюбова.