$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
14:07 • 7444 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 12208 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 27669 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 35244 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 65442 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 35697 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 61102 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 27989 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 67703 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 34961 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Нардепа Федора Христенка оголосили в розшук: нові деталі справи

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Народного депутата Федора Христенка оголосили в розшук. Йому інкримінують колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору та зловживання впливом.

Нардепа Федора Христенка оголосили в розшук: нові деталі справи

Служба безпеки України оголосила у розшук народного депутата України Федора Христенка. Про це свідчать дані, розміщені у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.

Деталі

Датою зникнення Христенка вважається 21 липня 2025 року. Місцем зникнення є населений пункт Гореничі Бучанського району Київської області.Статті звинувачення, які йому інкримінують - ст.111 ч.1 (Колабораційна діяльність), ст.111 ч.2 (Пособництво державі-агресору), ст.369-2 ч.2 (Зловживання впливом).

"Запобіжний захід: тримання під вартою", - зазначили у МВС.

Доповнення

В ОГП повідомляли, що правоохоронці викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федіра Христенка у державній зраді. За даними слідства, нардеп був топовим агентом фсб рф і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

У справі щодо народного депутата Федора Христенка, підозрюваного у державній зраді, досліджуються матеріали щодо передачі даних росії та можливого впливу на НАБУ, а також причетність до виїзду олігарха Боголюбова.

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Київська область
Національне антикорупційне бюро України
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України