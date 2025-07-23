"Отримали дані від спецслужб інших країн": Генпрокурор розкрив нові деталі справи нардепа Христенка

$41.770.05
48.870.07
ukenru
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
12:48 • 16540 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
12:21 • 40212 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Ексклюзив
10:37 • 98199 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
09:26 • 92827 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
23 липня, 08:25 • 83148 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
23 липня, 07:59 • 80592 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
23 липня, 06:28 • 183397 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
23 липня, 05:05 • 82866 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
22 липня, 22:51 • 80238 перегляди
Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очистити від російських впливів - Зеленський
22 липня, 18:15 • 85020 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4.9м/с
43%
746мм
Популярнi новини
Зеленський отримав доповідь голови МВС про обставини загибелі командира бригади "Лють"23 липня, 06:19 • 67486 перегляди
Понад 1300 українців загинули в ДТП за півроку: озвучені головні причини23 липня, 06:55 • 28504 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: українська делегація вирушила до Туреччини09:33 • 33113 перегляди
ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000: що відомо10:12 • 65094 перегляди
Справа ПриватБанку: САП повідомила про завершення розслідування щодо Коломойського та ще п'ятьох осіб12:47 • 13457 перегляди
Публікації
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
10:37 • 98160 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 183367 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 221312 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 231050 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 275196 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Туреччина
Стамбул
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 116446 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 239630 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 327912 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 335758 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 326912 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178
Ланцет (баражуючий боєприпас)

"Отримали дані від спецслужб інших країн": Генпрокурор розкрив нові деталі справи нардепа Христенка

Київ • УНН

 • 2594 перегляди

У справі щодо народного депутата Федора Христенка, підозрюваного у державній зраді, досліджуються матеріали щодо передачі даних росії та можливого впливу на НАБУ, а також причетність до виїзду олігарха Боголюбова.

"Отримали дані від спецслужб інших країн": Генпрокурор розкрив нові деталі справи нардепа Христенка

У справі чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді, крапка не поставлена. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

У нас є кримінальне провадження, яке стосується народного депутата Христенка. Встановлені під час здійснення негласних слідчих розшукових дій, конкретні розмови та інші докази щодо використання повноважень народного депутата та можливий вплив, це ще розслідується й крапка в цьому кримінальному провадженні не поставлена

- заявив Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що матеріали щодо передачі даних й робота на росію Христенком ще досліджуються.

"Також ми отримали дані від спецслужб інших країн. Більше тут розповісти не можу, адже не можу розкривати дані – це таємниця слідства", - сказав Кравченко.

Окрім того, він прокоментував можливу причетність Христенка до організації виїзду олігарха Боголюбова з країни.

"Також ми отримали вплив даного нардепа на НАБУ, на деяких детективів. Нами отримані попередні докази й інформація щодо можливої допомоги двох детективів у супроводженні (олігарха - ред.) Боголюбова, коли він тікав й перетинав кордон. Можливо, це збіг обставин й детективи, які знаходилися у вагоні просто рухалися по своєму завданню, відрядження, а можливо допомагали й прикривали перетинна ( ним – ред.) кордону. Тому ці матеріали ще досліджуються. Великий обсяг інформації, доказів додаткових ми отримали під час проведення обшуків. Ця техніка досліджується, аналізується інформація. Це тільки початок у зв'язку з тим, що я вже бачив, які докази здобули після проведення тих, чи інших слідчих процесуальних дій", - розповів Кравченко.

Доповнення

В ОГП повідомляли, що правоохоронці викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федіра Христенка у державній зраді. За даними слідства, нардеп був топовим агентом фсб рф і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Окрім того, Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності Бюро. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГП.

Як повідомляється, у межах розслідування за підозрою нардепа від "ОПЗЖ" Федора Христенка у державній зраді, під час обшуків у житлі, в якому зараз проживають його близькі родичі, правоохоронці вилучили матеріали негласних слідчих дій щодо фігурантів кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні НАБУ, а також десятки особових анкет кандидатів на посади детективів Бюро.

Довідково

Федір Христенко - народний депутат України 9 скликання, обраний по виборчому округу №46 (Бахмут Донецької області) від партії ОПЗЖ. Член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

До повномасштабного вторгнення рф жив у селі Романків на Київщині. 14 лютого 2022 року виїхав з України, орендував елітну квартиру в Варшаві й з того часу живе у Польщі.

У 2020 році він був відсутній лише на розгляді 39 законодавчих актів. Однак, попри його присутність, 1191 раз він ігнорував голосування. Крім того, в історії голосування утримався 225 разів, "за" проголосував 212 разів та 23 рази був проти. За свою роботу в парламенті співавторство чоловіка стоїть лише на 5 законопроєктах. Один з них — про вільну економічну зону і свободу переміщення переселенців на Донбасі.

В лютому 2020 року Христенко відсвяткував День народження своєї дружини в одному з найфешинабельніших закладів москви. Вартість бенкету склала близько 1 млн доларів.

22 лютого 2022 року на засіданні ВР не голосував за засудження визнання рф л/днр і санкції проти рф. Христенко увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання. За даними дослідження Федір Христенко пропустив 94% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22.07.25, 10:18 • 275215 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Варшава
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9