"Отримали дані від спецслужб інших країн": Генпрокурор розкрив нові деталі справи нардепа Христенка

У справі чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді, крапка не поставлена. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

У нас є кримінальне провадження, яке стосується народного депутата Христенка. Встановлені під час здійснення негласних слідчих розшукових дій, конкретні розмови та інші докази щодо використання повноважень народного депутата та можливий вплив, це ще розслідується й крапка в цьому кримінальному провадженні не поставлена - заявив Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що матеріали щодо передачі даних й робота на росію Христенком ще досліджуються.

"Також ми отримали дані від спецслужб інших країн. Більше тут розповісти не можу, адже не можу розкривати дані – це таємниця слідства", - сказав Кравченко.

Окрім того, він прокоментував можливу причетність Христенка до організації виїзду олігарха Боголюбова з країни.

"Також ми отримали вплив даного нардепа на НАБУ, на деяких детективів. Нами отримані попередні докази й інформація щодо можливої допомоги двох детективів у супроводженні (олігарха - ред.) Боголюбова, коли він тікав й перетинав кордон. Можливо, це збіг обставин й детективи, які знаходилися у вагоні просто рухалися по своєму завданню, відрядження, а можливо допомагали й прикривали перетинна ( ним – ред.) кордону. Тому ці матеріали ще досліджуються. Великий обсяг інформації, доказів додаткових ми отримали під час проведення обшуків. Ця техніка досліджується, аналізується інформація. Це тільки початок у зв'язку з тим, що я вже бачив, які докази здобули після проведення тих, чи інших слідчих процесуальних дій", - розповів Кравченко.

Доповнення

В ОГП повідомляли, що правоохоронці викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федіра Христенка у державній зраді. За даними слідства, нардеп був топовим агентом фсб рф і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Окрім того, Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності Бюро. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГП.

Як повідомляється, у межах розслідування за підозрою нардепа від "ОПЗЖ" Федора Христенка у державній зраді, під час обшуків у житлі, в якому зараз проживають його близькі родичі, правоохоронці вилучили матеріали негласних слідчих дій щодо фігурантів кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні НАБУ, а також десятки особових анкет кандидатів на посади детективів Бюро.

Довідково

Федір Христенко - народний депутат України 9 скликання, обраний по виборчому округу №46 (Бахмут Донецької області) від партії ОПЗЖ. Член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

До повномасштабного вторгнення рф жив у селі Романків на Київщині. 14 лютого 2022 року виїхав з України, орендував елітну квартиру в Варшаві й з того часу живе у Польщі.

У 2020 році він був відсутній лише на розгляді 39 законодавчих актів. Однак, попри його присутність, 1191 раз він ігнорував голосування. Крім того, в історії голосування утримався 225 разів, "за" проголосував 212 разів та 23 рази був проти. За свою роботу в парламенті співавторство чоловіка стоїть лише на 5 законопроєктах. Один з них — про вільну економічну зону і свободу переміщення переселенців на Донбасі.

В лютому 2020 року Христенко відсвяткував День народження своєї дружини в одному з найфешинабельніших закладів москви. Вартість бенкету склала близько 1 млн доларів.

22 лютого 2022 року на засіданні ВР не голосував за засудження визнання рф л/днр і санкції проти рф. Христенко увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання. За даними дослідження Федір Христенко пропустив 94% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних