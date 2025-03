Xbox випустив документальний фільм про розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 під час війни в Україні

Українська студія GSC Game World спільно з Xbox випустили документальний фільм про розробку довгоочікуваного продовження серії S.T.A.L.K.E.R. в умовах війни в Україні. Про це пише УНН з посиланням на GSC Game World.

Деталі

Стрічка "War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2" показує в яких умовах працювали українці.

Розробники GSC Game World працюють у жахливих умовах війни, щоб представити довгоочікувану гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля до життя. Фільм знайомить з особистими історіями жертовності, рішучості та надії - йдеться в описі до фільму.

Режисером стрічки виступив Ендрю Стефан, відомий за роботою над документальним серіалом "Power On: The Story of Xbox". Фільм зосередиться на особистих історіях креативної директорки Марії Григорович та її команди, які працюють в умовах війни.

Нагадаємо

Реліз гри запланований на 20 листопада 2024 року. "S.T.A.L.K.E.R. 2" буде доступний для геймерів на ПК та Xbox.