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Xbox випустив документальний фільм про розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 під час війни в Україні

Xbox випустив документальний фільм про розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 під час війни в Україні

Київ • УНН

 • 96540 перегляди

Українська студія GSC Game World та Xbox представили документальний фільм про створення S.T.A.L.K.E.R. 2 під час війни. Стрічка розповідає особисті історії розробників, які працюють над грою в складних умовах.

Українська студія GSC Game World спільно з Xbox випустили документальний фільм про розробку довгоочікуваного продовження серії S.T.A.L.K.E.R. в умовах війни в Україні. Про це пише УНН з посиланням на GSC Game World.

Деталі

Стрічка "War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2" показує в яких умовах працювали українці. 

Розробники GSC Game World працюють у жахливих умовах війни, щоб представити довгоочікувану гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля до життя. Фільм знайомить з особистими історіями жертовності, рішучості та надії

- йдеться в описі до фільму. 

Режисером стрічки виступив Ендрю Стефан, відомий за роботою над документальним серіалом "Power On: The Story of Xbox". Фільм зосередиться на особистих історіях креативної директорки Марії Григорович та її команди, які працюють в умовах війни.

Нагадаємо

Реліз гри запланований на 20 листопада 2024 року. "S.T.A.L.K.E.R. 2" буде доступний для геймерів на ПК та Xbox.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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