Корупційний слід: як найвпливовіший податківець Сокур уникає відповідальності за порушення в ДПС

Корупція в Україні є ключовою проблемою, що суттєво впливає на ефективність державних установ і довіру громадян до влади, особливо, якщо йдеться про Державну податкову службу України. Однією з таких скандальних ситуацій є діяльність Євгенія Сокура, виконуючого обов'язки заступника голови ДПС. Попри численні підозри та факти порушень, керівництво податкової і профільний комітет парламенту під головуванням Данила Гетманцева демонструють відсутність активної реакції та бездіяльність, пише УНН.

Призначення на посаду і кримінальна справа

Шлейф скандалів тягнеться за Євгенієм Сокуром ще з моменту його приходу у податкову. Все почалося з того, що у журналістів виникли запитання до призначення на посаду людини, яка жодного дня не працювала податківцем, проте була помічником голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепа Данила Гетманцева.

У квітні 2022 року Євгеній Сокур проходив відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу ДПС, однак конкурс він провалив. Переможницею відбору 18 квітня 2022 року оголосили Марину Баряхтар, яка, за даними ЗМІ, через три дні відмовилася обійняти цю посаду.

Тобто Баряхтар фактично поступилася місцем Сокуру, якого ЗМІ наразі називають правою рукою Гетманцева у податковій. Тоді Сокуру, який ні дня не працював у ДПС, ця посада була необхідна як проміжний етап до крісла в.о. заступника голови Державної податкової служби України. Адже всього за два тижні - 7 травня він увійшов до керівного складу податкової і став найвпливовішим податківцем. Журналісти стверджують, що без відома Сокура не відбувається жодного кадрового призначення, а також, що саме він курує один із найприбутковіших та найкорупційніших напрямків діяльності служби – ліцензування.

Не виключено, що з Барахтяр існувала домовленість, бо й вона органи ДПС після відмови не покинула і отримала посаду директора Департаменту управління ризиками.

Вже після того, як Сокур отримав крісло в.о. заступника голови ДПС розгорівся ще один скандал за його безпосередньої участі. Стало відомо, що він уже під час широкомасштабного вторгнення росії в Україну незаконно позбавив ліцензії одне з підприємств критичної інфраструктури. Йдеться про розпорядження Євгенія Сокура про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального від 26 жовтня 2022 року.

Державне бюро розслідувань 4 листопада 2022 року відкрило навіть кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України.

Слідчі вважали, що такі його дії Сокура ймовірно спричинили тяжкі наслідки компанії, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

Пізніше стало відомо, що на в.о. заступника голови ДПС нібито був скоєних замах. Проте чи дійсно мав місце злочин також є запитання, адже ця подія в акурат співпала з тим, що журналістам стало відомо про кримінальне провадження проти Сокура. Детальніше про те, що не так із замахом, читайте за посиланням.

Тоді потерпілому Сокуру вдалося відвернути увагу суспільства від серйозних звинувачень з боку ДБР, а справу заховали подалі від очей журналістів і громадськості. За офіційним повідомленням правоохоронців, кримінальне провадження досі розслідується.

При цьому Сокур продовжує працювати на посаді і ймовірно знову порушив закон, позбавивши ліцензії ТОВ "Червонослобідський спиртзавод" через недостатню кількість камер спостереження на підприємстві. До речі, суд розпорядження Сокура скасував.

Мільйонер без мільйона

Призначення на посаду і незаконне позбавлення підприємств ліцензій – це далеко не все, на чому зашкварився відомий на всю країну податківець.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя Євгенія Сокура після появи інформації про те, що він ймовірно роками приховував дані про те, що має співмешканку.

За даними УНН, в.о. заступника голови Державної податкової служби вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку.

Крім того, в 2022 році він задекларував дохід від продажу цінних паперів на суму 2,6 млн грн, однак ці кошти не були відображені в його декларації за 2023 рік. Це може свідчити про порушення законодавства, що вимагає повідомляти про значні зміни в майновому стані. Згідно зі ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", декларант зобов'язаний протягом 10 днів повідомляти про такі зміни.

За словами члена Національної асоціації адвокатів Олександра Золотухіна, чиновник може спробувати пояснити чому він не задекларував ці витрати тим, що веде такий спосіб життя і, наприклад, любить смачно поїсти.

"Він дійсно мав би декларувати будь-які покупки вище 140 тис, грн, які були здійснені ним в поточному році. На майбутнє він може пояснювати це так, що він кожен день ходив і купував умовно кажучи на 50 тис грн продуктів, типу так він любить смачно поїсти, умовно. Так часто роблять: не відобразив вагомих покупок і не відобразив, що вони в нього лишилися – мовляв, вів такий спосіб життя. Але це не є об’єктивним поясненням, що він за рік міг витратити таку суму коштів на проживання чи на продукти чи будь-що інше", - зазначив адвокат.

За його словами, приховування чиновником значних витрат від НАЗК – це порушення антикорупційного законодавства, за яке передбачена адміністративна відповідальність. Сокуру може загрожувати штраф і заборона займатися певною діяльністю. "Цей штраф може впливати на подальше проходження ним державної служби", - уточнив юрист.

Безкарність і покровительство

Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, очолюваний Данилом Гетманцевим, має бути тим інструментом, який контролює подібні випадки і реагує на них. Однак наразі його реакція на порушення Євгенія Сокура відсутня.

Цікаво, що Сокур має тісні зв'язки з Гетманцевим, адже був помічником нардепа, що ставить під сумнів його незалежність. Більше того, існують припущення, що Данило Гетманцев може використовувати свій вплив для забезпечення "недоторканності" свого колишнього помічника й допоміг Сокуру уникнути кримінальної відповідальності.

Хоча на широкий загал голова податкового комітету Ради заявляє про нульову терпимість до порушень податківцями законодавства, але ігнорує діяння свого ставленика.