Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупция в Украине является ключевой проблемой, существенно влияющей на эффективность государственных учреждений и доверие граждан к власти, особенно, если речь идет о Государственной налоговой службе Украины. Одной из таких скандальных ситуаций является деятельность Евгения Сокура, исполняющего обязанности заместителя председателя ГНС. Несмотря на многочисленные подозрения и факты нарушений, руководство налоговой и профильный комитет парламента под председательством Даниила Гетманцева демонстрируют отсутствие активной реакции и бездействие, пишет УНН.

Назначение на должность и уголовное дело

Шлейф скандалов тянется за Евгением Сокуром еще с момента его прихода в налоговую. Все началось с того, что у журналистов возникли вопросы к назначению на должность человека, который ни дня не работал налоговиком, однако был помощником председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа Даниила Гетманцева.

В апреле 2022 года Евгений Сокур проходил отбор на должность главы департамента экономического анализа ГНС, однако конкурс он провалил. Победительницей отбора 18 апреля 2022 года объявили Марину Баряхтар, которая, по данным СМИ, через три дня отказалась занять эту должность.

То есть Баряхтар фактически уступила место Сокуру, которого СМИ сейчас называют правой рукой Гетманцева в налоговой. Тогда Сокуру, который ни дня не работал в ГНС, эта должность была необходима как промежуточный этап к креслу и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. Ведь всего за две недели - 7 мая он вошел в руководящий состав налоговой и стал самым влиятельным налоговиком. Журналисты утверждают, что без ведома Сокура не происходит ни одного кадрового назначения, а также, что именно он курирует одно из самых прибыльных и самых коррупционных направлений деятельности службы - лицензирование.

Не исключено, что с Барахтяр существовала договоренность, потому что и она органы ГНС после отказа не покинула и получила должность директора Департамента управления рисками.

Уже после того, как Сокур получил кресло и.о. заместителя председателя ГНС разгорелся еще один скандал при его непосредственном участии. Стало известно, что он уже во время широкомасштабного вторжения России в Украину незаконно лишил лицензии одно из предприятий критической инфраструктуры. Речь идет о распоряжении Евгения Сокура об аннулировании лицензии ПАО «Укртатнафта» на производство топлива от 26 октября 2022 года.

Государственное бюро расследований 4 ноября 2022 года открыло даже уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины.

Следователи считали, что такие его действия Сокура вероятно повлекли тяжкие последствия для компании, а также государства в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Позже стало известно, что на и.о. заместителя председателя ГНС якобы было совершено покушение. Однако действительно ли имело место преступление также есть вопросы, ведь это событие в аккурат совпало с тем, что журналистам стало известно об уголовном производстве против Сокура. Подробнее о том, что не так с покушением, читайте по ссылке.

Тогда пострадавшему Сокуру удалось отвлечь внимание общества от серьезных обвинений со стороны ГБР, а дело спрятали подальше от глаз журналистов и общественности. По официальному сообщению правоохранителей, уголовное производство до сих пор расследуется.

При этом Сокур продолжает работать в должности и вероятно снова нарушил закон, лишив лицензии ООО "Червонослободский спиртзавод" из-за недостаточного количества камер наблюдения на предприятии. Кстати, суд распоряжения Сокура отменил.

Миллионер без миллиона

Назначение на должность и незаконное лишение предприятий лицензий - это далеко не все, на чем зашкварился известный на всю страну налоговик.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни Евгения Сокура после появления информации о том, что он вероятно годами скрывал данные о том, что имеет сожительницу.

По данным УНН, и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице.

Кроме того, в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях.

По словам члена Национальной ассоциации адвокатов Александра Золотухина, чиновник может попытаться объяснить почему он не задекларировал эти расходы тем, что ведет такой образ жизни и, например, любит вкусно поесть.

«Он действительно должен был бы декларировать любые покупки выше 140 тыс, грн, которые были осуществлены им в текущем году. На будущее он может объяснять это так, что он каждый день ходил и покупал условно говоря на 50 тыс грн продуктов, типа так он любит вкусно поесть, условно. Так часто делают: не отразил весомых покупок и не отразил, что они у него остались - мол, вел такой образ жизни. Но это не является объективным объяснением, что он за год мог потратить такую сумму средств на проживание или на продукты или что-либо другое», - отметил адвокат.

По его словам, сокрытие чиновником значительных расходов от НАПК - это нарушение антикоррупционного законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность. Сокуру может грозить штраф и запрет заниматься определенной деятельностью. «Этот штраф может влиять на дальнейшее прохождение им государственной службы», - уточнил юрист.

Безнаказанность и покровительство

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемый Даниилом Гетманцевым, должен быть тем инструментом, который контролирует подобные случаи и реагирует на них. Однако пока его реакция на нарушение Евгения Сокура отсутствует.

Интересно, что Сокур имеет тесные связи с Гетманцевым, ведь был помощником нардепа, что ставит под сомнение его независимость. Более того, существуют предположения, что Даниил Гетманцев может использовать свое влияние для обеспечения «неприкосновенности» своего бывшего помощника и помог Сокуру избежать уголовной ответственности.

Хотя в целом глава налогового комитета Рады заявляет о нулевой терпимости к нарушениям налоговиками законодательства, но игнорирует деяния своего ставленника.