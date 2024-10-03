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3 жовтня: Всесвітній день грибників, Міжнародний день смузі

3 жовтня: Всесвітній день грибників, Міжнародний день смузі

Київ • УНН

 • 118960 перегляди

Найотруйнішим грибом у світі вважається бліда поганка. Близько 50% випадків отруєнь блідою поганкою завершуються смертю. Недосвідчені грибники часто плутають бліду поганку з їстівними грибами.

Сьогодні, третього жовтня, любителі тихого полювання відзначають своє професійне свято – Всесвітній день грибників, пише УНН.

Вважається, що саме перші дні жовтня є ідеальним часом, щоб сходити до лісу по гриби.

Науково підтверджено, що гриби існували на нашій планеті ще 400 мільйонів років тому. Вчені припускають, що є близько півтора мільйона видів грибів. При цьому, класифіковано не більше 100 тисяч видів грибів.

Певні види грибів витримують тиск у вісім атмосфер, та можуть розвиватися на поверхні сірчаної кислоти. Спори грибів зустрічаються на висоті понад 30 тисяч кілометрів і гриби виживають у глибоких печерах при малій кількості тиску та при повній відсутності світла.

Найотруйнішим грибом у світі вважається бліда поганка. Близько 50% випадків отруєнь блідою поганкою завершуються смертю.

Недосвідчені грибники часто плутають бліду поганку з їстівними грибами.

Любителі здорового способу життя сьогодні можуть долучитися до Міжнародного дня смузі.

Смузі – це густий напій, у складі якого можуть знаходитися овочі, фрукти, ягоди, зелень, горіхи. Іноді додають соки, молоко, йогурти або лід. В результаті напій схожий на м’яке, смачне пюре. Він добре засвоюється організмом, тому що інгредієнти значно подрібнені.

Пюреподібні напої були відомі ще у давнину. У сучасному вигляді концепція смузі вперше з’явилася в США приблизно в 1930-х роках, коли магазини здорового харчування на Західному узбережжі почали адаптувати бразильські рецепти пюреподібних фруктових напоїв.

Винахід блендера та доступних домашніх холодильників у 1920-1930-х роках дозволив багатьом американським домогосподарствам насолоджуватися змішаними напоями вдома.

Сам термін "смузі" популяризував у 1973 році Стівен Кунау, який відкрив магазин здорового харчування під назвою "Король смузі".

Також 3 жовтня - це День техніків. Подія була започаткована у 1998 році з метою допомогти старшокласникам отримати освіту, яка б дозволила зробити кар’єру в технічній сфер.

У цей день прийнято вітати представників будь-яких технічних професій, незалежно від безпосередньої спеціалізації.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного єпископа Діонісія.

Діонісій жив у І столітті в Греції, і був членом Ареопагу — вищого судового органу Афін.

Коли до Афін завітав апостол Павло, Діонісій послухав його проповідь та увірував у Господа. Саме Павло висвятив Діонісія на єпископа.

Діонісій був не тільки священиком але й богословом: він написав декілька книжок про християнську віру.

За однією версією, Діонісій дожив до глибокої старості, за іншою - відправився проповідувати до Галії, де загинув від рук язичників.

Іменини 3 жовтня святкують Денис, Іван, Феодосія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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afinyАфіни
hretsiiaГреція
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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