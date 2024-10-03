3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

Сегодня, третьего октября, любители тихой охоты отмечают свой профессиональный праздник - Всемирный день грибников, пишет УНН.

Считается, что именно первые дни октября являются идеальным временем, чтобы сходить в лес по грибы.

Научно подтверждено, что грибы существовали на нашей планете еще 400 миллионов лет назад. Ученые предполагают, что есть около полутора миллионов видов грибов. При этом, классифицировано не более 100 тысяч видов грибов.

Определенные виды грибов выдерживают давление в восемь атмосфер, и могут развиваться на поверхности серной кислоты. Споры грибов встречаются на высоте более 30 тысяч километров и грибы выживают в глубоких пещерах при малом количестве давления и при полном отсутствии света.

Самым ядовитым грибом в мире считается бледная поганка. Около 50% случаев отравлений бледной поганкой завершаются смертью.

Неопытные грибники часто путают бледную поганку со съедобными грибами.

Любители здорового образа жизни сегодня могут присоединиться к Международному дню смузи.

Смузи - это густой напиток, в составе которого могут находиться овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи. Иногда добавляют соки, молоко, йогурты или лед. В результате напиток похож на мягкое, вкусное пюре. Он хорошо усваивается организмом, потому что ингредиенты значительно измельчены.

Пюреобразные напитки были известны еще в древности. В современном виде концепция смузи впервые появилась в США примерно в 1930-х годах, когда магазины здорового питания на Западном побережье начали адаптировать бразильские рецепты пюреобразных фруктовых напитков.

Изобретение блендера и доступных домашних холодильников в 1920-1930-х годах позволило многим американским домохозяйствам наслаждаться смешанными напитками дома.

Сам термин «смузи» популяризировал в 1973 году Стивен Кунау, который открыл магазин здорового питания под названием «Король смузи».

Также 3 октября - это День техников. Событие было основано в 1998 году с целью помочь старшеклассникам получить образование, которое бы позволило сделать карьеру в технической сфер.

В этот день принято поздравлять представителей любых технических профессий, независимо от непосредственной специализации.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного епископа Дионисия.

Дионисий жил в І веке в Греции, и был членом Ареопага - высшего судебного органа Афин.

Когда Афины посетил апостол Павел, Дионисий послушал его проповедь и уверовал в Господа. Именно Павел рукоположил Дионисия в епископа.

Дионисий был не только священником, но и богословом: он написал несколько книг о христианской вере.

По одной версии, Дионисий дожил до глубокой старости, по другой - отправился проповедовать в Галлию, где погиб от рук язычников.

Именины 3 октября празднуют Денис, Иван, Феодосия.