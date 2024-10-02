У Києві погіршення якості повітря: КМДА радить закрити вікна
Київ • УНН
У Києві зафіксовано тимчасове погіршення стану повітря через підвищення концентрації пилу. КМДА рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води до поліпшення ситуації.
У Києві тимчасове погіршення стану повітря, рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці, повідомили у середу у КМДА, пише УНН.
Станом на 15:00 2 жовтня в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря
Як вказано, фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). "Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив", - ідеться у повідодомленні.
У КМДА нагадали, що, за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.
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До поліпшення ситуації зі станом повітря, як вказали у КМДА, рекомендовано:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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