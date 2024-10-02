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У Києві погіршення якості повітря: КМДА радить закрити вікна

У Києві погіршення якості повітря: КМДА радить закрити вікна

Київ • УНН

 • 128758 перегляди

У Києві зафіксовано тимчасове погіршення стану повітря через підвищення концентрації пилу. КМДА рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води до поліпшення ситуації.

У Києві тимчасове погіршення стану повітря, рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці, повідомили у середу у КМДА, пише УНН.

Станом на 15:00 2 жовтня в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря

- повідомив департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Як вказано, фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). "Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив", - ідеться у повідодомленні.

У КМДА нагадали, що, за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини. 

Пилова буря з Каспію переноситься в Україну, ситуація утримається попередньо до п'ятниці - Укргідрометцентр30.09.24, 11:28 • 17164 перегляди

До поліпшення ситуації зі станом повітря, як вказали у КМДА, рекомендовано:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У Києві на ранок зафіксували низький рівень забруднення повітря - КМДА02.10.24, 11:59 • 15547 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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