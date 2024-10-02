В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха из-за повышения концентрации пыли. КГГА рекомендует закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды до улучшения ситуации.
В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице, сообщили в среду в КГГА, пишет УНН.
По состоянию на 15:00 2 октября в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха
Как указано, фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). «Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние», - говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что, по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.
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До улучшения ситуации с состоянием воздуха, как указали в КГГА, рекомендовано:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
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