В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице, сообщили в среду в КГГА, пишет УНН.

По состоянию на 15:00 2 октября в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха - сообщил департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Как указано, фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). «Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние», - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что, по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.

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До улучшения ситуации с состоянием воздуха, как указали в КГГА, рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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