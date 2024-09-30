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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пылевая буря с Каспия переносится в Украину, ситуация удержится предварительно до пятницы - Укргидрометцентр

Пылевая буря с Каспия переносится в Украину, ситуация удержится предварительно до пятницы - Укргидрометцентр

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 08:28  •  6701 просмотра

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Пылевая буря с Каспийской низменности достигла восточных и центральных областей Украины. Ухудшение качества воздуха продлится до пятницы, а на Киевщину пыль дойдет 1-2 октября в меньшем количестве.

Пылевая буря с Каспийской низменности переносится в ряд восточных и центральных областей Украины. ситуация продлится предварительно до пятницы, в Киевскую область пыль дойдет 1-2 октября в меньшем количестве, однако для Киевщины и еще двух областей качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, сообщили в понедельник в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

«В Каспийской низменности по состоянию на утро сегодня (30 сентября) наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Поскольку ветер сейчас переносит воздух из того региона, то есть с юго-востока, то поднятая в Каспии пыль в виде мельчайших ее частей переносится в Украину в верхних слоях атмосферы», - говорится в сообщении Укргидрометцентра в соцсетях.

«Эта мелкая пыль оседает в Украине в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Небольшое количество также попадает на территорию Черкасской и Кировоградской областей», - указано в сообщении.

Как отмечается, ухудшает ситуацию местная сухость земной поверхности, добавляя к опылению местные пылинки и частицы почвы, которые поднимает ветер.

«Ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха», - указали в Укргидрометцентре.

«На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньше. Впрочем для Киевской, Черниговской и Сумской областей качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока 1 октября», - отмечается в сообщении.

Атмосферный вихрь принес пыль и смог с территории рф, из-за ухудшения качества воздуха лучше закрыть окна - метеорологи30 сентября 2024, 07:55 • 7214 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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