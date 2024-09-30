Атмосферный вихрь принес пыль и смог с территории рф, из-за ухудшения качества воздуха лучше закрыть окна - метеорологи

Атмосферный вихрь принес пыль и смог с территории России в восточные и северо-восточные регионы Украины, наибольшая концентрация частиц в воздухе фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине, сообщили в понедельник в Сумском областном центре по гидрометеорологии в Telegram, пишет УНН.

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«Серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за «заброса» атмосферным вихрем пыли и смога с территории Московии. Если пыль занесло с Каспия, то смог непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары», - указали метеорологи.

Отмечается, что всю эту смесь из пыли и смога притянул юго-восточный ветер.

«Наибольшая концентрация частиц в воздухе сейчас фиксируется в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. Лучше ограничить пребывание на улице и закрыть окна», - отметили метеорологи.

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