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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атмосферный вихрь принес пыль и смог с территории рф, из-за ухудшения качества воздуха лучше закрыть окна - метеорологи

Атмосферный вихрь принес пыль и смог с территории рф, из-за ухудшения качества воздуха лучше закрыть окна - метеорологи

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 07:55  •  1997 просмотра

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Атмосферный вихрь принес пыль и смог из России в восточные и северо-восточные регионы Украины. Наибольшая концентрация частиц в воздухе фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине.

Атмосферный вихрь принес пыль и смог с территории России в восточные и северо-восточные регионы Украины, наибольшая концентрация частиц в воздухе фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине, сообщили в понедельник в Сумском областном центре по гидрометеорологии в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за «заброса» атмосферным вихрем пыли и смога с территории Московии. Если пыль занесло с Каспия, то смог непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары», - указали метеорологи.

Отмечается, что всю эту смесь из пыли и смога притянул юго-восточный ветер.

«Наибольшая концентрация частиц в воздухе сейчас фиксируется в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. Лучше ограничить пребывание на улице и закрыть окна», - отметили метеорологи.

Минприроды: одной из причин загрязнения воздуха в столице является горение торфяников22 сентября 2024, 08:50 • 20868 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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