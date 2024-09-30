Атмосферний вихор приніс пил і смог з території рф, через погіршення якості повітря краще зачинити вікна - метеорологи
Київ • УНН
Атмосферний вихор приніс пил і смог з Росії в східні та північно-східні регіони України. Найбільша концентрація часточок у повітрі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.
Атмосферний вихор приніс пил і смог з території росії в східні та північно-східні регіони України, найбільша концентрація часточок у повітрі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині, повідомили у понеділок у Сумському обласному центрі з гідрометеорології у Telegram, пише УНН.
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"Серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території московії. Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі", - вказали метеорологи.
Зазначається, що всю цю суміш із пилу та смогу притягнув південно-східний вітер.
"Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Краще обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна", - зазначили метеорологи.
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