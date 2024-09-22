Міндовкілля: однією із причин забруднення повітря в столиці є горіння торф’яників

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55929 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 108254 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 146850 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 120683 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 112594 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115388 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 142449 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75447 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83858 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 179172 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 23925 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 22193 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 19696 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 15212 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 13873 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 146850 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 142449 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 179172 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517533 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596774 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6650 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33935 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33616 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35707 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59451 перегляди
Актуальне
Міндовкілля: однією із причин забруднення повітря в столиці є горіння торф’яників

Міндовкілля: однією із причин забруднення повітря в столиці є горіння торф’яників

Київ • УНН

 • 21630 перегляди

Київ посів 5 місце серед міст з найгіршою якістю повітря за даними IQair. Міндовкілля називає причинами горіння торф'яників, пожежі в екосистемах та погодні умови.

Міндовкілля називає основною причиною погіршення якості повітря в Києві горіння торф’яників та пожежі в екосистемах, а за даними IQair, Київ посідає 5 місце серед міст світу з найгіршою якістю повітря, пише УНН.

"Як раніше повідомлялося, причиною є горіння торф’яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер. Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", - зазначають у Міндовкілля.

Якість повітря у Києві знову погіршується. За даними IQair, столиця зараз займає 5 місце у світовому рейтингу міст із найгіршою якістю повітря. 

Станом на 11:30 індекс забруднення повітря в Києві досягнув 127 балів, що перевищує норму в 9,3 рази.

Водночас за даними КМДА, на правому березі міста спостерігається переважно середній рівень забрудненості, тоді як на лівому березі забруднення сягає високого та дуже високого рівні.  

Нагадаємо 

Сьогодні вранці, 22 вересня за даними швейцарської компанії IQair, Київ опинився на 9 місці серед міст з найгіршим повітрям. Індекс забруднення в столиці становив 89 балів, що в 6 разів перевищує норму.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

КиївЗдоров'я
kyivska-miska-derzhavna-administratsiiaКиївська міська державна адміністрація
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.34
Bitcoin
$86,860.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.09
Ethereum
$2,063.10