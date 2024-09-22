Міндовкілля: однією із причин забруднення повітря в столиці є горіння торф’яників
Київ • УНН
Київ посів 5 місце серед міст з найгіршою якістю повітря за даними IQair. Міндовкілля називає причинами горіння торф'яників, пожежі в екосистемах та погодні умови.
Міндовкілля називає основною причиною погіршення якості повітря в Києві горіння торф’яників та пожежі в екосистемах, а за даними IQair, Київ посідає 5 місце серед міст світу з найгіршою якістю повітря, пише УНН.
"Як раніше повідомлялося, причиною є горіння торф’яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер. Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", - зазначають у Міндовкілля.
Якість повітря у Києві знову погіршується. За даними IQair, столиця зараз займає 5 місце у світовому рейтингу міст із найгіршою якістю повітря.
Станом на 11:30 індекс забруднення повітря в Києві досягнув 127 балів, що перевищує норму в 9,3 рази.
Водночас за даними КМДА, на правому березі міста спостерігається переважно середній рівень забрудненості, тоді як на лівому березі забруднення сягає високого та дуже високого рівні.
Нагадаємо
Сьогодні вранці, 22 вересня за даними швейцарської компанії IQair, Київ опинився на 9 місці серед міст з найгіршим повітрям. Індекс забруднення в столиці становив 89 балів, що в 6 разів перевищує норму.