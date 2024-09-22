Київ знову опинився серед міст з найгіршою якістю повітря
Київ • УНН
За даними швейцарської компанії IQair, Київ опинився на 9 місці серед міст з найгіршим повітрям. Індекс забруднення в столиці становив 89 балів, що в 6 разів перевищує норму.
Київ опинився на 9 місці в рейтингу міст із найгіршою якістю повітря за версією швейцарської компанії IQair, пише УНН.
Швейцарська компанія IQair оприлюднила рейтинг міст із найгіршою якістю повітря, і Київ наразі посідає 9 місце. За даними експертів, станом на 10:00 індекс забруднення повітря в столиці становив 89 балів, що в 6 разів перевищує норму.
Нагадаємо
Минулого тижня у Києві було зафіксовано один з найвищих рівнів забруднення повітря у світі. Кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт громадського здоров'я Отто Стойка розповів в коментарі журналісту УНН, як вберегтись від впливу забрудненого повітря.