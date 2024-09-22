Киев снова оказался среди городов с наихудшим качеством воздуха

Киев оказался на 9 месте в рейтинге городов с наихудшим качеством воздуха по версии швейцарской компании IQair, пишет УНН.

Швейцарская компания IQair обнародовала рейтинг городов с наихудшим качеством воздуха, и Киев сейчас занимает 9 место. По данным экспертов, по состоянию на 10:00 индекс загрязнения воздуха в столице составил 89 баллов, что в 6 раз превышает норму.

Напомним

На прошлой неделе в Киеве был зафиксирован один из самых высоких уровней загрязнения воздуха в мире. Кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка рассказал в комментарии журналисту УНН, как уберечься от воздействия загрязненного воздуха.