Минприроды: одной из причин загрязнения воздуха в столице является горение торфяников
Киев • УНН
Киев занял 5 место среди городов с наихудшим качеством воздуха по данным IQair. Минприроды называет причинами горения торфяников, пожары в экосистемах и погодные условия.
Минприроды называет основной причиной ухудшения качества воздуха в Киеве горения торфяников и пожары в экосистемах, а по данным IQair, Киев занимает 5 место среди городов мира с наихудшим качеством воздуха, пишет УНН.
"Как ранее сообщалось, причиной является горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)", - отмечают в Минприроды.
Качество воздуха в Киеве снова ухудшается. По данным IQair, столица сейчас занимает 5 место в мировом рейтинге городов с наихудшим качеством воздуха.
По состоянию на 11:30 индекс загрязнения воздуха в Киеве достиг 127 баллов, что превышает норму в 9,3 раза.
В то же время по данным КГГА, на правом берегу города наблюдается преимущественно средний уровень загрязненности, тогда как на левом берегу загрязнение достигает высокого и очень высокого уровня.
Напомним
Сегодня утром, 22 сентября по данным швейцарской компании IQair, Киев оказался на 9 месте среди городов с худшим воздухом. Индекс загрязнения в столице составил 89 баллов, что в 6 раз превышает норму.