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Пилова буря з Каспію переноситься в Україну, ситуація утримається попередньо до п'ятниці - Укргідрометцентр

Пилова буря з Каспію переноситься в Україну, ситуація утримається попередньо до п'ятниці - Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 17164 перегляди

Пилова буря з Каспійської низовини досягла східних та центральних областей України. Погіршення якості повітря триватиме до п'ятниці, а на Київщину пил дійде 1-2 жовтня у меншій кількості.

Пилова буря з Каспійської низовини переноситься до низки східних та центральних областей України. Ситуація триватиме попередньо до п'ятниці, до Київської області пил дійде 1-2 жовтня у меншій кількості, однак для Київщини та ще двох областей якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, повідомили у понеділок в Укргідрометцентрі, пише УНН.

Деталі

"У Каспійській низовині станом на ранок сьогодні (30 вересня) спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери", - ідеться у повідомленні Укргідрометцентру у соцмережах.

"Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей", - вказано у повідомленні.

Як зазначається, погіршує ситуацію місцева сухість земної поверхні, додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, що здіймає вітер.

"Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря", - вказали в Укргідрометцентрі.

"На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу 1 жовтня", - зазначається у повідомленні.

Атмосферний вихор приніс пил і смог з території рф, через погіршення якості повітря краще зачинити вікна - метеорологи30.09.24, 10:55 • 13866 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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