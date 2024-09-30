Пилова буря з Каспію переноситься в Україну, ситуація утримається попередньо до п'ятниці - Укргідрометцентр

Пилова буря з Каспійської низовини переноситься до низки східних та центральних областей України. Ситуація триватиме попередньо до п'ятниці, до Київської області пил дійде 1-2 жовтня у меншій кількості, однак для Київщини та ще двох областей якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, повідомили у понеділок в Укргідрометцентрі, пише УНН.

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"У Каспійській низовині станом на ранок сьогодні (30 вересня) спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери", - ідеться у повідомленні Укргідрометцентру у соцмережах.

"Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей", - вказано у повідомленні.

Як зазначається, погіршує ситуацію місцева сухість земної поверхні, додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, що здіймає вітер.

"Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря", - вказали в Укргідрометцентрі.

"На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу 1 жовтня", - зазначається у повідомленні.

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