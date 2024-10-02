В Киеве на утро зафиксировали низкий уровень загрязнения воздуха - КГГА
Киев • УНН
По состоянию на утро 2 октября уровень загрязненности воздуха в Киеве низкий. КГГА сообщает, что радиационный фон в городе в норме.
В Киеве на утро 2 октября уровень загрязненности воздуха низкий, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.
По состоянию на 08:00 2 октября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон во всем городе в норме
В Киеве наблюдается улучшение качества воздуха. Исключение - Дарницкий район1 октября 2024, 09:02 • 52698 просмотров