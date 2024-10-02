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У Києві на ранок зафіксували низький рівень забруднення повітря - КМДА

У Києві на ранок зафіксували низький рівень забруднення повітря - КМДА

Київ • УНН

 • 15547 перегляди

Станом на ранок 2 жовтня рівень забрудненості повітря в Києві низький. КМДА повідомляє, що радіаційний фон у місті в нормі.

У Києві на ранок 2 жовтня рівень забрудненості повітря низький, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.

Станом на 08:00 2 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі

- повідомив департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

У Києві спостерігається покращення якості повітря. Виняток - Дарницький район01.10.24, 12:02 • 53698 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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