У Києві на ранок зафіксували низький рівень забруднення повітря - КМДА
Київ • УНН
Станом на ранок 2 жовтня рівень забрудненості повітря в Києві низький. КМДА повідомляє, що радіаційний фон у місті в нормі.
У Києві на ранок 2 жовтня рівень забрудненості повітря низький, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.
Станом на 08:00 2 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі
У Києві спостерігається покращення якості повітря. Виняток - Дарницький район01.10.24, 12:02 • 53698 переглядiв