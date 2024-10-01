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У Києві спостерігається покращення якості повітря. Виняток - Дарницький район

У Києві спостерігається покращення якості повітря. Виняток - Дарницький район

Київ • УНН

 • 53698 перегляди

У більшості районів Києва спостерігається значне зниження рівня забруднення повітря. Лише в Дарницькому районі індекс якості повітря залишається високим, досягаючи 75 пунктів.

У більшості районів столиці спостерігається значне зниження рівня забруднення повітря. Лише в Дарницькому районі індекс якості повітря залишається високим. Про це у вівторок повідомили в КМВА, передає УНН

Лише в Дарницькому району столиці залишається високий рівень індексу якості повітря. В інших районах столиці спостерігається помітне зменшення забрудненості

- йдеться у повідомленні КМВА.

На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:        

-  проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 21 (дуже низький рівень забрудненості).

-  вул. Щусєва, 20  загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень).

-  вул. Турівська, 28 – індекс якості 30 (низький  рівень).

-  проспект Берестейський, 97 – індекс якості 23 (дуже низький рівень).

-  вул. Китаївська, 22 – індекс якості 34 (низький рівень забрудненості).

-  вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 34 (низький рівень).

-  вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 75 (високий рівень).

В КМВА зауважили, що загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник, тим краща якість повітря.

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Раніше повідомлялось, що станом на 08:00 1 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиїв

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