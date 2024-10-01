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В Киеве наблюдается улучшение качества воздуха. Исключение - Дарницкий район

В Киеве наблюдается улучшение качества воздуха. Исключение - Дарницкий район

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 09:02  •  6942 просмотра

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В большинстве районов Киева наблюдается значительное снижение уровня загрязнения воздуха. Только в Дарницком районе индекс качества воздуха остается высоким, достигая 75 пунктов.

В большинстве районов столицы наблюдается значительное снижение уровня загрязнения воздуха. Лишь в Дарницком районе индекс качества воздуха остается высоким. Об этом во вторник сообщили в КГВА, передает УНН

Только в Дарницком районе столицы остается высокий уровень индекса качества воздуха. В других районах столицы наблюдается заметное уменьшение загрязненности

- говорится в сообщении КГВА.

На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:        

-  проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 21 (очень низкий уровень загрязненности).

-  ул. Щусева, 20  общий индекс качества воздуха - 29 (низкий уровень).

-  ул. Туровская, 28 - индекс качества 30 (низкий  уровень).

-  проспект Берестейский, 97 - индекс качества 23 (очень низкий уровень).

-  ул. Китаевская, 22 - индекс качества 34 (низкий уровень загрязненности).

-  ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 34 (низкий уровень).

-  ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 75 (высокий уровень).

В КГВА отметили, что общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель, тем лучше качество воздуха.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 08:00 1 октября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве был низкий. Радиационный фон во всем городе в норме. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиев