В Киеве наблюдается улучшение качества воздуха. Исключение - Дарницкий район

В большинстве районов столицы наблюдается значительное снижение уровня загрязнения воздуха. Лишь в Дарницком районе индекс качества воздуха остается высоким. Об этом во вторник сообщили в КГВА, передает УНН.

Только в Дарницком районе столицы остается высокий уровень индекса качества воздуха. В других районах столицы наблюдается заметное уменьшение загрязненности - говорится в сообщении КГВА.

На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

- проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 21 (очень низкий уровень загрязненности).

- ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 29 (низкий уровень).

- ул. Туровская, 28 - индекс качества 30 (низкий уровень).

- проспект Берестейский, 97 - индекс качества 23 (очень низкий уровень).

- ул. Китаевская, 22 - индекс качества 34 (низкий уровень загрязненности).

- ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 34 (низкий уровень).

- ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 75 (высокий уровень).

В КГВА отметили, что общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель, тем лучше качество воздуха.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 08:00 1 октября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве был низкий. Радиационный фон во всем городе в норме.