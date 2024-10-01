У Києві на ранок низький рівень забруднення повітря - КМДА
Київ • УНН
Станом на ранок 1 жовтня рівень забрудненості повітря в Києві низький, повідомила КМДА. Однак 1-2 жовтня очікується погіршення якості повітря через пил з району Каспію, ситуація може тривати до п'ятниці.
У Києві станом на ранок 1 жовтня рівень забрудненості повітря низький, повідомили у КМДА у вівторок, пише УНН.
Деталі
"Станом на 08:00 1 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі", - повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
При цьому на пункті моніторингу повітря на вулиці Архітектора Вербицького загальний індекс якості повітря вказує на середній рівень забрудненості. Водночас, тут, як зазначається, спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.
Доповнення
У Києві 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію. Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.
Як зменшити вплив забрудненого повітря - відповідь МОЗ30.09.24, 14:45 • 18495 переглядiв