В Киеве на утро низкий уровень загрязнения воздуха - КГГА
Киев • УНН
По состоянию на утро 17 сентября в Киеве зафиксирован низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха, несмотря на предупреждение о возможном ухудшении из-за пожара в Вышгородском районе.
В Киеве по состоянию на утро 17 сентября уровень загрязненности воздуха низкий, радиационный фон - в норме, сообщили во вторник в КГГА, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 08:00 17 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон во всем городе - в норме", - сообщил департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Напомним
Накануне вечером в КГГА предупреждали, что из-за природного пожара в Вышгородском районе возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева.
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