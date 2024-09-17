В Киеве на утро низкий уровень загрязнения воздуха - КГГА

В Киеве по состоянию на утро 17 сентября уровень загрязненности воздуха низкий, радиационный фон - в норме, сообщили во вторник в КГГА, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 08:00 17 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон во всем городе - в норме", - сообщил департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Напомним

Накануне вечером в КГГА предупреждали, что из-за природного пожара в Вышгородском районе возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева.

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