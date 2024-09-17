У Києві на ранок низький рівень забруднення повітря - КМДА
Київ • УНН
Станом на ранок 17 вересня у Києві зафіксовано низький рівень забруднення атмосферного повітря, попри попередження про можливе погіршення через пожежу у Вишгородському районі.
У Києві станом на ранок 17 вересня рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон – у нормі, повідомили у вівторок у КМДА, пише УНН.
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"Станом на 08:00 17 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі", - повідомив департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
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Напередодні ввечері у КМДА попереджали, що через природну пожежу у Вишгородському районі можливе погіршення якості повітря в деяких районах Києва.
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