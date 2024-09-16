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Пожежа у Вишгородському районі може погіршити якість повітря в Києві

Пожежа у Вишгородському районі може погіршити якість повітря в Києві

Київ • УНН

 • 25373 перегляди

Через пожежу біля села Катюжанка у Вишгородському районі можливе погіршення якості повітря в деяких районах Києва. Фахівці надали рекомендації щодо безпеки у разі задимленості.

Через пожежу, що сталася в екосистемі неподалік села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області, у деяких районах Києва можливе погіршення якості повітря. За повідомленням Департаменту муніципальної безпеки КМДА, задимлення може поширитися на Оболонський, Подільський та Святошинський райони столиці, передає УНН.

Деталі

Фахівці рекомендують дотримуватись наступних заходів безпеки у разі задимленості:

  • Обмежити перебування на відкритому повітрі. Особливо це стосується дітей і вагітних жінок, яким слід уникати тривалих прогулянок.
  • Тримати вікна зачиненими, особливо в нічний час.
  • За можливості увімкнути кондиціонери та пристрої для очищення повітря.
  • Проводити вологе прибирання в приміщенні, розміщувати ємності з водою для підвищення вологості повітря.
  • Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відновлення водно-сольового балансу рекомендується вживати підсолену або мінеральну лужну воду, кисломолочні напої, соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням asm.kyivcity.gov.ua та в застосунку "Київ Цифровий".

Від забруднення повітря та води до зникнення деяких видів рослин і тварин - експерти КНДІСЕ про основні наслідки екологічних злочинів рф16.09.24, 13:16 • 108000 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

КиївЗдоров'я

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