Пожар в Вышгородском районе может ухудшить качество воздуха в Киеве

Из-за пожара, произошедшего в экосистеме неподалеку от села Катюжанка в Вышгородском районе Киевской области, в некоторых районах Киева возможно ухудшение качества воздуха. По сообщению Департамента муниципальной безопасности КГГА, задымление может распространиться на Оболонский, Подольский и Святошинский районы столицы, передает УНН.

Детали

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих мер безопасности в случае задымленности:

Ограничить пребывание на открытом воздухе. Особенно это касается детей и беременных женщин, которым следует избегать длительных прогулок.

Держать окна закрытыми, особенно в ночное время.

По возможности включить кондиционеры и устройства для очистки воздуха.

Проводить влажную уборку в помещении, размещать емкости с водой для повышения влажности воздуха.

Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для восстановления водно-солевого баланса рекомендуется употреблять подсоленную или минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки, соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке asm.kyivcity.gov.ua и в приложении «Киев Цифровой».

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