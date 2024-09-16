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Рятувальники ліквідовують дві масштабні пожежі на Київщині: вогонь охопив лісову підстилку та торфовище

Рятувальники ліквідовують дві масштабні пожежі на Київщині: вогонь охопив лісову підстилку та торфовище

Київ • УНН

 • 16664 перегляди

У Вишгородському районі Київської області рятувальники ліквідовують загоряння лісової підстилки біля села Нижча Дубечня та торфовища поблизу Феневичів. Пожежі ще не локалізовані, площа загоряння невідома.

На Київщині рятувальники борються з двома масштабними пожежами, поблизу сіл Нижча Дубечня горить лісова підстилка, у Феневичах палає торфовище. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС журналісту УНН.

У Київський області, поблизу села Нижча Дубечня Вишгородського району відбулось загоряння лісової підстилки. На місці вже працюють підрозділи ДСНС та працівники лісового господарства. На допомогу виїхало ще кілька одиниць техніки

- повідомили у ДСНС Київщини.

Також у ДСНС розповіли, що горить торфовище.

"Поблизу села Феневичі, теж Вишгородського горить торфовище", - додали.

За даними пресслужби, жодна з пожеж не локалізована, а площа загоряння не відома.

Масштабна лісова пожежа на Полтавщині: загоряння намагаються загасити понад 400 людей16.09.24, 16:04 • 13733 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НПКиївщина

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