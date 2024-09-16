Спасатели ликвидируют два масштабных пожара на Киевщине: огонь охватил лесную подстилку и торфяник
Киев • УНН
В Вышгородском районе Киевской области спасатели ликвидируют возгорание лесной подстилки возле села Нижняя Дубечня и торфяника вблизи Феневичей. Пожары еще не локализованы, площадь возгорания неизвестна.
На Киевщине спасатели борются с двумя масштабными пожарами, вблизи сел Нижняя Дубечня горит лесная подстилка, в Феневичах пылает торфяник. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС журналисту УНН.
В Киевский области, вблизи села Нижняя Дубечня Вышгородского района произошло возгорание лесной подстилки. На месте уже работают подразделения ГСЧС и работники лесного хозяйства. На помощь выехало еще несколько единиц техники
Также в ГСЧС рассказали, что горит торфяник.
«Вблизи села Феневичи, тоже Вышгородского горит торфяник», - добавили.
По данным пресс-службы, ни один из пожаров не локализован, а площадь возгорания не известна.
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