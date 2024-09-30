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Як зменшити вплив забрудненого повітря - відповідь МОЗ

Як зменшити вплив забрудненого повітря - відповідь МОЗ

Київ • УНН

 • 18495 перегляди

МОЗ надало рекомендації щодо захисту від забрудненого повітря через пилову бурю з Каспію. Поради включають обмеження перебування на вулиці, використання респіраторів та збільшення споживання води.

У Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як зменшити вплив забрудненого повітря, пише УНН.

Деталі

У МОЗ нагадали, незалежно від причини забруднення повітря, як захиститися:

  • Не виходьте на вулицю без нагальної потреби; 
  • Вимкніть вентиляційні системи, які забирають повітря з вулиці; 
  • На вулиці використовуйте респіратор або захисну маску, за їхньої відсутності прикрийте рот і ніс зволоженою тканиною; 
  • Приймайте душ кілька разів на день; 
  • Проводьте вологе прибирання вдома й на робочих місцях. Поставте місткості з водою для додаткового зволоження повітря; 
  • Зачиніть вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами (скотч, зволожена тканина); 
  • Пийте воду. Для дорослих норма 2-3 літри на день. Для відновлення втрачених солей та мікроелементів варто пити мінеральну лужну воду.

У Києві спостерігається погіршення стану повітря - КМДА30.09.24, 14:30 • 16917 переглядiв

Поради дали на тлі того, як у Києві 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію. Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. 

Пилова буря з Каспію переноситься в Україну, ситуація утримається попередньо до п'ятниці - Укргідрометцентр30.09.24, 11:28 • 17164 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївЗдоров'я

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