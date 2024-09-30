Як зменшити вплив забрудненого повітря - відповідь МОЗ
Київ • УНН
МОЗ надало рекомендації щодо захисту від забрудненого повітря через пилову бурю з Каспію. Поради включають обмеження перебування на вулиці, використання респіраторів та збільшення споживання води.
У Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як зменшити вплив забрудненого повітря, пише УНН.
Деталі
У МОЗ нагадали, незалежно від причини забруднення повітря, як захиститися:
- Не виходьте на вулицю без нагальної потреби;
- Вимкніть вентиляційні системи, які забирають повітря з вулиці;
- На вулиці використовуйте респіратор або захисну маску, за їхньої відсутності прикрийте рот і ніс зволоженою тканиною;
- Приймайте душ кілька разів на день;
- Проводьте вологе прибирання вдома й на робочих місцях. Поставте місткості з водою для додаткового зволоження повітря;
- Зачиніть вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами (скотч, зволожена тканина);
- Пийте воду. Для дорослих норма 2-3 літри на день. Для відновлення втрачених солей та мікроелементів варто пити мінеральну лужну воду.
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