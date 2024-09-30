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У Києві спостерігається погіршення стану повітря - КМДА

У Києві спостерігається погіршення стану повітря - КМДА

Київ • УНН

 • 16917 перегляди

У столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. КМДА рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.

У столиці тимчасове погіршення стану повітря, рекомендується утриматися від провітрювання та обмежити тривале перебування на вулиці, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Станом на 14:00 30 вересня в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря", - повідомляє департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

За інформацією департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 14:00 30 вересня фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Імовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київській області.

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Також, як повідомляє Укргідрометцентр, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря. На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, утім його кількість буде вже меншою. Водночас для Київщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу.

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До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо:

  • закрити вікна; 
  • обмежити перебування на вулиці; 
  • пити багато води; 
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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