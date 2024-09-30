У Києві спостерігається погіршення стану повітря - КМДА
Київ • УНН
У столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. КМДА рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.
У столиці тимчасове погіршення стану повітря, рекомендується утриматися від провітрювання та обмежити тривале перебування на вулиці, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
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"Станом на 14:00 30 вересня в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря", - повідомляє департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
За інформацією департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 14:00 30 вересня фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Імовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київській області.
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Також, як повідомляє Укргідрометцентр, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря. На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, утім його кількість буде вже меншою. Водночас для Київщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу.
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До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.