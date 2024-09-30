У Києві задимлення через природні пожежі в регіоні - Міндовкілля
Київ • УНН
У Києві спостерігається задимлення через пожежі на Київщині. Пилова буря з Каспійської низовини погіршує якість повітря в Україні, ситуація триватиме до п'ятниці.
У Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргодрометцентру, у столиці очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію. Про це повідомили у Міндовкілля та КМВА у понеділок, пише УНН.
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"Наразі у столиці спостерігається задимлення, причиною якого є пожежі в екосистемах Київщини. За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря", - повідомили у Міндовкілля у Telegram.
Станом на 7 годину ранку, як вказано, локалізовано сім випадків пожеж на загальній площі 1,25 га у Вищедубечанській філії ДП "Ліси України" на Київщині. О 10 годині ранку локалізовано нове загоряння на площі 1,1 га. Наразі ситуація знаходиться під контролем лісівників.
Також повідомляється, що, за інформацією Укргідрометцентру, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря. Така ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою.
Пилова буря з Каспію переноситься в Україну, ситуація утримається попередньо до п'ятниці - Укргідрометцентр30.09.24, 11:28 • 17164 перегляди
"1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргодрометцентру, у столиці очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію", - вказали у КМВА у Telegram.
Тому у Міндовкілля радять дотримуватися рекомендацій та слідкувати за показниками якості повітря на "ЕкоЗагрозі", станціях державного (місцевого) та громадського моніторингу:
- За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.
- Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення. Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.
- Використовуйте маску або респіратор, а також - очищувач повітря.
- Використовуйте очисники повітря.
- Робіть вологе прибирання приміщень.
Особливу увагу на ці поради, як зазначається, мають звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.