В Киеве наблюдается задымление из-за природных пожаров в регионе - Минприроды

В Киеве наблюдается задымление из-за пожаров в Киевской области. А 1 и 2 октября, по сообщению Укргодрометцентра, в столице ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия. Об этом сообщили в Минприроды и КГВА в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Сейчас в столице наблюдается задымление, причиной которого являются пожары в экосистемах Киевской области. По данным мониторинговых постов местной власти и общественных организаций, сейчас наблюдается средний уровень загрязненности воздуха», - сообщили в Минприроды в Telegram.

По состоянию на 7 часов утра, как указано, локализовано семь случаев пожаров на общей площади 1,25 га в Вышедубечанском филиале ГП «Леса Украины» на Киевщине. В 10 часов утра локализовано новое возгорание на площади 1,1 га. Сейчас ситуация находится под контролем лесоводов.

Также сообщается, что, по информации Укргидрометцентра, в Украину заходят ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Такая ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньше.

Пылевая буря с Каспия переносится в Украину, ситуация удержится предварительно до пятницы - Укргидрометцентр

«1 и 2 октября, по сообщению Укргодрометцентра, в столице ожидается ухудшении качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия», - указали в КГВА в Telegram.

Поэтому в Минприроды советуют придерживаться рекомендаций и следить за показателями качества воздуха на «ЭкоЗагрозе», станциях государственного (местного) и общественного мониторинга:

По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма.

Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение. Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.

Используйте маску или респиратор, а также - очиститель воздуха.

Используйте очистители воздуха.

Делайте влажную уборку помещений.

Особое внимание на эти советы, как отмечается, должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.