В Киеве наблюдается задымление из-за природных пожаров в регионе - Минприроды
Киев • УНН
В Киеве наблюдается задымление из-за пожаров на Киевщине. Пылевая буря с Каспийской низменности ухудшает качество воздуха в Украине, ситуация продлится до пятницы.
В Киеве наблюдается задымление из-за пожаров в Киевской области. А 1 и 2 октября, по сообщению Укргодрометцентра, в столице ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия. Об этом сообщили в Минприроды и КГВА в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Сейчас в столице наблюдается задымление, причиной которого являются пожары в экосистемах Киевской области. По данным мониторинговых постов местной власти и общественных организаций, сейчас наблюдается средний уровень загрязненности воздуха», - сообщили в Минприроды в Telegram.
По состоянию на 7 часов утра, как указано, локализовано семь случаев пожаров на общей площади 1,25 га в Вышедубечанском филиале ГП «Леса Украины» на Киевщине. В 10 часов утра локализовано новое возгорание на площади 1,1 га. Сейчас ситуация находится под контролем лесоводов.
Также сообщается, что, по информации Укргидрометцентра, в Украину заходят ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Такая ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньше.
Пылевая буря с Каспия переносится в Украину, ситуация удержится предварительно до пятницы - Укргидрометцентр30 сентября 2024, 08:28 • 10544 просмотра
«1 и 2 октября, по сообщению Укргодрометцентра, в столице ожидается ухудшении качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия», - указали в КГВА в Telegram.
Поэтому в Минприроды советуют придерживаться рекомендаций и следить за показателями качества воздуха на «ЭкоЗагрозе», станциях государственного (местного) и общественного мониторинга:
- По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма.
- Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение. Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.
- Используйте маску или респиратор, а также - очиститель воздуха.
- Используйте очистители воздуха.
- Делайте влажную уборку помещений.
Особое внимание на эти советы, как отмечается, должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.