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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве наблюдается задымление из-за природных пожаров в регионе - Минприроды

В Киеве наблюдается задымление из-за природных пожаров в регионе - Минприроды

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 10:43  •  4619 просмотра

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В Киеве наблюдается задымление из-за пожаров на Киевщине. Пылевая буря с Каспийской низменности ухудшает качество воздуха в Украине, ситуация продлится до пятницы.

В Киеве наблюдается задымление из-за пожаров в Киевской области. А 1 и 2 октября, по сообщению Укргодрометцентра, в столице ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия. Об этом сообщили в Минприроды и КГВА в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Сейчас в столице наблюдается задымление, причиной которого являются пожары в экосистемах Киевской области. По данным мониторинговых постов местной власти и общественных организаций, сейчас наблюдается средний уровень загрязненности воздуха», - сообщили в Минприроды в Telegram.

По состоянию на 7 часов утра, как указано, локализовано семь случаев пожаров на общей площади 1,25 га в Вышедубечанском филиале ГП «Леса Украины» на Киевщине. В 10 часов утра локализовано новое возгорание на площади 1,1 га. Сейчас ситуация находится под контролем лесоводов.

Также сообщается, что, по информации Укргидрометцентра, в Украину заходят ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Такая ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньше. 

Пылевая буря с Каспия переносится в Украину, ситуация удержится предварительно до пятницы - Укргидрометцентр30 сентября 2024, 08:28 • 10544 просмотра

«1 и 2 октября, по сообщению Укргодрометцентра, в столице ожидается ухудшении качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия», - указали в КГВА в Telegram.

Поэтому в Минприроды советуют придерживаться рекомендаций и следить за показателями качества воздуха на «ЭкоЗагрозе», станциях государственного (местного) и общественного мониторинга:

  • По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма. 
  • Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение. Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды. 
  • Используйте маску или респиратор, а также - очиститель воздуха. 
  • Используйте очистители воздуха. 
  • Делайте влажную уборку помещений.

Особое внимание на эти советы, как отмечается, должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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