В Киеве наблюдается ухудшение состояния воздуха - КГГА
Киев • УНН
В столице наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. КГГА рекомендует закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.
В столице временное ухудшение состояния воздуха, рекомендуется воздержаться от проветривания и ограничить длительное пребывание на улице, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.
Детали
«По состоянию на 14:00 30 сентября в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха», - сообщает департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
По информации департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 14:00 30 сентября фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области.
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Также, как сообщает Укргидрометцентр, в Украину заходят ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха. На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, впрочем ее количество будет уже меньше. В то же время для Киевщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока.
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До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.