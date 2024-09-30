В Киеве наблюдается ухудшение состояния воздуха - КГГА

В столице временное ухудшение состояния воздуха, рекомендуется воздержаться от проветривания и ограничить длительное пребывание на улице, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

Детали

«По состоянию на 14:00 30 сентября в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха», - сообщает департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

По информации департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 14:00 30 сентября фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области.

В Киеве наблюдается задымление из-за природных пожаров в регионе - Минприроды

Также, как сообщает Укргидрометцентр, в Украину заходят ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха. На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, впрочем ее количество будет уже меньше. В то же время для Киевщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока.

Пылевая буря с Каспия переносится в Украину, ситуация удержится предварительно до пятницы - Укргидрометцентр

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