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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве наблюдается ухудшение состояния воздуха - КГГА

В Киеве наблюдается ухудшение состояния воздуха - КГГА

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 11:30  •  6205 просмотра

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В столице наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. КГГА рекомендует закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.

В столице временное ухудшение состояния воздуха, рекомендуется воздержаться от проветривания и ограничить длительное пребывание на улице, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

Детали

«По состоянию на 14:00 30 сентября в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха», - сообщает департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

По информации департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 14:00 30 сентября фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области.

В Киеве наблюдается задымление из-за природных пожаров в регионе - Минприроды30 сентября 2024, 10:43 • 10324 просмотра

Также, как сообщает Укргидрометцентр, в Украину заходят ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха. На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, впрочем ее количество будет уже меньше. В то же время для Киевщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока.

Пылевая буря с Каспия переносится в Украину, ситуация удержится предварительно до пятницы - Укргидрометцентр30 сентября 2024, 08:28 • 11802 просмотра

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем:

  • закрыть окна; 
  • ограничить пребывание на улице; 
  • пить много воды; 
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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