Как уменьшить влияние загрязненного воздуха - ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения дали советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха, пишет УНН.

Детали

В Минздраве напомнили, независимо от причины загрязнения воздуха, как защититься:

Не выходите на улицу без крайней необходимости;

Отключите вентиляционные системы, которые забирают воздух с улицы;

На улице используйте респиратор или защитную маску, при их отсутствии прикройте рот и нос увлажненной тканью;

Принимайте душ несколько раз в день;

Проводите влажную уборку дома и на рабочих местах. Поставьте емкости с водой для дополнительного увлажнения воздуха;

Закройте окна и двери, уплотните проемы подручными средствами (скотч, увлажненная ткань);

Пейте воду. Для взрослых норма 2-3 литра в день. Для восстановления утраченных солей и микроэлементов следует пить минеральную щелочную воду.

В Киеве наблюдается ухудшение состояния воздуха - КГГА

Советы дали на фоне того, как в Киеве 1 и 2 октября, по сообщению Укргидрометцентра, ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия. Ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.

Пылевая буря с Каспия переносится в Украину, ситуация удержится предварительно до пятницы - Укргидрометцентр