Как уменьшить влияние загрязненного воздуха - ответ Минздрава
Киев • УНН
Минздрав предоставил рекомендации по защите от загрязненного воздуха из-за пылевой бури с Каспия. Советы включают ограничение пребывания на улице, использование респираторов и увеличение потребления воды.
В Министерстве здравоохранения дали советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха, пишет УНН.
Детали
В Минздраве напомнили, независимо от причины загрязнения воздуха, как защититься:
- Не выходите на улицу без крайней необходимости;
- Отключите вентиляционные системы, которые забирают воздух с улицы;
- На улице используйте респиратор или защитную маску, при их отсутствии прикройте рот и нос увлажненной тканью;
- Принимайте душ несколько раз в день;
- Проводите влажную уборку дома и на рабочих местах. Поставьте емкости с водой для дополнительного увлажнения воздуха;
- Закройте окна и двери, уплотните проемы подручными средствами (скотч, увлажненная ткань);
- Пейте воду. Для взрослых норма 2-3 литра в день. Для восстановления утраченных солей и микроэлементов следует пить минеральную щелочную воду.
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