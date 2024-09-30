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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как уменьшить влияние загрязненного воздуха - ответ Минздрава

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха - ответ Минздрава

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 11:45  •  6368 просмотра

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Минздрав предоставил рекомендации по защите от загрязненного воздуха из-за пылевой бури с Каспия. Советы включают ограничение пребывания на улице, использование респираторов и увеличение потребления воды.

В Министерстве здравоохранения дали советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха, пишет УНН.

Детали

В Минздраве напомнили, независимо от причины загрязнения воздуха, как защититься:

  • Не выходите на улицу без крайней необходимости; 
  • Отключите вентиляционные системы, которые забирают воздух с улицы; 
  • На улице используйте респиратор или защитную маску, при их отсутствии прикройте рот и нос увлажненной тканью; 
  • Принимайте душ несколько раз в день; 
  • Проводите влажную уборку дома и на рабочих местах. Поставьте емкости с водой для дополнительного увлажнения воздуха; 
  • Закройте окна и двери, уплотните проемы подручными средствами (скотч, увлажненная ткань); 
  • Пейте воду. Для взрослых норма 2-3 литра в день. Для восстановления утраченных солей и микроэлементов следует пить минеральную щелочную воду.

В Киеве наблюдается ухудшение состояния воздуха - КГГА30 сентября 2024, 11:30 • 6205 просмотров

Советы дали на фоне того, как в Киеве 1 и 2 октября, по сообщению Укргидрометцентра, ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия. Ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. 

Пылевая буря с Каспия переносится в Украину, ситуация удержится предварительно до пятницы - Укргидрометцентр30 сентября 2024, 08:28 • 11802 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиевЗдоровье