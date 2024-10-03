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Голова АРМА Дума похвалилася "ефективністю", але "забула" згадати, що з'явилася вона після чотирьох рішень суду і блокування рахунків

Київ • УНН

 • 196272 перегляди

Голова АРМА Дума похвалилася "ефективністю", але "забула" згадати, що з'явилася вона після чотирьох рішень суду і блокування рахунків.

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума заявила, що, "відстоюючи національні інтереси", АРМА повернуло 21 мільйон гривень на користь ТОВ "БНК-Україна", яке має значну заборгованість перед українськими кредиторами. Однак, вона побажала залишити поза увагою те, що цей процес супроводжувався кількома судовими рішеннями, які змусили АРМА повернути кошти, пише УНН.

Деталі

АРМА понад рік не повертало 455,5 тисячі євро (понад 21 мільйон гривень) ТОВ "БНК-Україна", яке перебуває в процесі банкрутства і ліквідується. Очільниця АРМА Олена Дума відмовилася повернути кошти ліквідатору ТОВ з нарахованими відсотками, через що останній був змушений звернутися до суду. Агентство програло суди першої та апеляційної інстанції, звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою та також програло його. Після того, як рішення суду набрало чинності, ліквідатор отримав два судові накази, виконуючи які Державна казначейська служба заморозила рахунки АРМА. Таким чином, у Думи фактично не лишилося іншого виходу, як повернути кошти.

Проте, звісно ж, голова АРМА презентувала це як "чергове підтвердження своєї ефективності та неупередженості в управлінні арештованими активами".

"У зв’язку зі скасуванням арешту на грошові кошти, АРМА 27 вересня 2024 року прийнято рішення повернути на ліквідаційний рахунок банкрута 456 тис. євро, що еквівалентно 21 млн грн, які будуть направлені на погашення кредиторських вимог ТОВ "БНК-Україна" перед українськими підприємствами – платниками податків в бюджет України, серед яких є ОККО, СОКАР, АМІК-Україна та інші нафтохімічні підприємства України… Отже, станом на сьогодні кошти вже повернуто для подальшого чергового задоволення вимог українських підприємств - кредиторів. Платіж вже перебуває на виконанні у фінансовій установі", - написала Олена Дума в своєму Telegram-каналі.

Вона підкреслила, що рішення про повернення коштів повністю відповідає національним інтересам як таке, що задовольнило українських кредиторів. 

"Ефективне управління арештованими активами, збільшення надходжень до бюджету України та фінансова підтримка Сил оборони України шляхом купівлі військових облігацій є пріоритетною складовою діяльності АРМА", - ще раз зазначила Олена Дума.

Варто додати, що очільниця АРМА кілька разів в пості наголосила саме на ефективності своєї роботи. Імовірно, таким чином Олена Дума відреагувала на появу петиції на сайті Кабінету міністрів України з проханням звільнити її із займаної посади саме через неефективну роботу та можливі зв’язки з проросійськими політиками.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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