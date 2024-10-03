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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 09:44  •  20153 просмотра

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Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума заявила, что, «отстаивая национальные интересы», АРМА вернуло 21 миллион гривен в пользу ООО «БНК-Украина», которое имеет значительную задолженность перед украинскими кредиторами. Однако, она пожелала оставить без внимания то, что этот процесс сопровождался несколькими судебными решениями, которые заставили АРМА вернуть средства, пишет УНН.

Детали

АРМА более года не возвращало 455,5 тысячи евро (более 21 миллиона гривен) ООО «БНК-Украина», которое находится в процессе банкротства и ликвидируется. Руководительница АРМА Елена Дума отказалась вернуть средства ликвидатору ООО с начисленными процентами, из-за чего последний был вынужден обратиться в суд. Агентство проиграло суды первой и апелляционной инстанции, обратилось в Верховный Суд с кассационной жалобой и также проиграло его. После того, как решение суда вступило в силу, ликвидатор получил два судебных приказа, выполняя которые Государственная казначейская служба заморозила счета АРМА. Таким образом, у Думы фактически не осталось другого выхода, как вернуть средства.

Однако, конечно же, глава АРМА представила это как «очередное подтверждение своей эффективности и беспристрастности в управлении арестованными активами».

«В связи с отменой ареста на денежные средства, АРМА 27 сентября 2024 года принято решение вернуть на ликвидационный счет банкрота 456 тыс. евро, что эквивалентно 21 млн грн, которые будут направлены на погашение кредиторских требований ООО «БНК-Украина» перед украинскими предприятиями - налогоплательщиками в бюджет Украины, среди которых ОККО, СОКАР, АМИК-Украина и другие нефтехимические предприятия Украины... Итак, на сегодня средства уже возвращены для дальнейшего очередного удовлетворения требований украинских предприятий - кредиторов. Платеж уже находится на исполнении в финансовом учреждении», - написала Елена Дума в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что решение о возврате средств полностью отвечает национальным интересам как такое, что удовлетворило украинских кредиторов. 

«Эффективное управление арестованными активами, увеличение поступлений в бюджет Украины и финансовая поддержка Сил обороны Украины путем покупки военных облигаций является приоритетной составляющей деятельности АРМА», - еще раз отметила Елена Дума.

Стоит добавить, что руководительница АРМА несколько раз в посте отметила именно эффективность своей работы. Вероятно, таким образом Елена Дума отреагировала на появление петиции на сайте Кабинета министров Украины с просьбой уволить ее с занимаемой должности именно из-за неэффективной работы и возможных связей с пророссийскими политиками.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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