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АРМА програло Верховний Суд і знову втратило доступ до своїх рахунків - адвокат

Київ • УНН

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АРМА понад рік не повертає 455,5 тис. євро ТОВ "БНК-Україна", що ліквідується, незважаючи на чотири судові рішення. Верховний Суд визнав зловживання владою з боку АРМА, рахунки агентства знову заморожені.

Попри чотири рішення судів, Агентство з розшуку і менеджменту активів понад рік не повертає 455,5 тисяч євро (майже 22 мільйон гривень) ТОВ "БНК-Україна", яке перебуває в процесі банкрутства і ліквідується. Тепер рахунки АРМА знову заморожені, раніше аналогічне блокування вже відбувалося в травні – серпні цього року. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат Андрій Потьомкін.

Вчора, 19 вересня 2024 року Верховний Суд поставив фінальну крапку у судовому протистоянні АРМА з ліквідатором ТОВ "БНК-Україна". І таким чином суд визнав, що агентство зловживає владою, не виконує вимоги власного Спеціального закону і незаконно утримує в себе 455,5 тисяч євро, не дозволяючи ліквідатору передати їх українським кредиторам. Суд скасував арешт цих коштів ще рік тому

 - розповів Потьомкін.

Як йдеться в ухвалах Господарського суду Львівської області, в рамках кримінального провадження на рахунки підсанкційного ТОВ "БНК-Україна", засновником якого є компанія з Білорусі, суд наклав арешт. Після цього, 455,5 тисяч євро були передані в управління АРМА. Агентство розмістило їх на своєму депозитному рахунку. У 2023 році Подільський районний суд Києва та Галицький районний суд Львова скасували арешт вказаних коштів.

Тоді ліквідатор підсанкційної компанії кілька разів звертався до АРМА з вимогою повернути кошти з нарахованими на них відсотками. Однак, очільниця агентства Олена Дума відмовилась зробити це, через що ліквідатор змушений був звернутися з позовами до суду. АРМА програла суди першої та апеляційної інстанції і звернулася до Верховного суду з касаційною скаргою.

Після того, як рішення суду набрало чинності, ліквідатор отримав два судові накази, виконуючи які Державна казначейська служба заморозила рахунки АРМА.

За словами Потьомкіна, Верховний суд в цілому зобов’язав АРМА повернути 455,5 тисяч євро і 215,4 тисячі гривень судових витрат, які ліквідатор сплатив в першій інстанції, тобто майже 22 мільйони гривень. Крім цього, за подачу апеляційних і касаційних скарг агентство сплатило судовий збір в розмірі 642,9 тисячі гривень.

Казначейський рахунок АРМА знову арештовано. Тепер факти зловживання агентством владою, процесуальними правами і умисного невиконання його співробітниками законних рішень судів, які набрали законної сили, вже ні в кого не мають викликати сумнівів

- зазначив адвокат.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаКримінал та НП

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