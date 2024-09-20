АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АРМА больше года не возвращает 455,5 тыс. евро ликвидируемому ООО «БНК-Украина», несмотря на четыре судебных решения. Верховный Суд признал злоупотребление властью со стороны АРМА, счета агентства снова заморожены.

Несмотря на четыре решения судов, Агентство по розыску и менеджменту активов более года не возвращает 455,5 тысяч евро (почти 22 миллиона гривен) ООО «БНК-Украина», которое находится в процессе банкротства и ликвидируется. Теперь счета АРМА снова заморожены, ранее аналогичная блокировка уже происходила в мае - августе этого года. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил адвокат Андрей Потемкин.

Вчера, 19 сентября 2024 года Верховный Суд поставил финальную точку в судебном противостоянии АРМА с ликвидатором ООО «БНК-Украина». И таким образом суд признал, что агентство злоупотребляет властью, не выполняет требования собственного Специального закона и незаконно удерживает у себя 455,5 тысяч евро, не позволяя ликвидатору передать их украинским кредиторам. Суд отменил арест этих средств еще год назад

 - рассказал Потемкин.

Как говорится в постановлениях Хозяйственного суда Львовской области, в рамках уголовного производства на счета подсанкционного ООО «БНК-Украина», учредителем которого является компания из Беларуси, суд наложил арест. После этого, 455,5 тысяч евро были переданы в управление АРМА. Агентство разместило их на своем депозитном счете. В 2023 году Подольский районный суд Киева и Галицкий районный суд Львова отменили арест указанных средств.

Тогда ликвидатор подсанкционной компании несколько раз обращался к АРМА с требованием вернуть средства с начисленными на них процентами. Однако, руководительница агентства Елена Дума отказалась сделать это, из-за чего ликвидатор вынужден был обратиться с исками в суд. АРМА проиграла суды первой и апелляционной инстанции и обратилась в Верховный суд с кассационной жалобой.

После того, как решение суда вступило в силу, ликвидатор получил два судебных приказа, выполняя которые Государственная казначейская служба заморозила счета АРМА.

По словам Потемкина, Верховный суд в целом обязал АРМА вернуть 455,5 тысяч евро и 215,4 тысячи гривен судебных расходов, которые ликвидатор оплатил в первой инстанции, то есть почти 22 миллиона гривен. Кроме этого, за подачу апелляционных и кассационных жалоб агентство уплатило судебный сбор в размере 642,9 тысячи гривен.

Казначейский счет АРМА снова арестован. Теперь факты злоупотребления агентством властью, процессуальными правами и умышленного невыполнения его сотрудниками законных решений судов, вступивших в законную силу, уже ни у кого не должны вызывать сомнений

- отметил адвокат.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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