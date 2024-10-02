Діти з особливими освітніми потребами мають максимально комфортно почувати себе у навчальних закладах – член комітету ВР із соцполітики
Київ • УНН
Нардеп Михайло Цимбалюк закликав державу забезпечити фінансування інклюзивної освіти. У Броварах запроваджують новий стандарт соціального супроводу дітей з особливими потребами під час навчання.
Потреби дітей, які відвідують інклюзивні групи та класи у дитячих садочках та школах мають бути максимально задоволені. Для цього держава повинна не лише делегувати відповідні повноваження органам місцевої влади, але забезпечити відповідне фінансування. Таку думку озвучив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики Михайло Цимбалюк в коментарі УНН.
Деталі
На це повинна існувати державна програма, бо коли держава делегує повноваження місцевим радам, то так - це децентралізація. Але, окрім того, держава має і делегувати кошти для виконання цієї дуже важливої соціальної функції. Це справді європейський і світовий досвід, який ми маємо впроваджувати, і тут важливо щоб діти з особливими потребами мали можливість з одного боку мати рівний доступ до знань, а з іншого боку вони максимально комфортно почували себе в навчальних закладах, як у шкільних так і в дошкільних
Нардеп додав, що навіть в умовах воєнного стану такі діти не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами.
Це соціальна складова і навіть в цей непростий час, коли сектор безпеки і оборони на першому місці ми маємо пам’ятати, що ці діти і так відчувають на собі в тому числі і війну, на якій би території вони не знаходилися. Бо це і тривоги і інші речі, і тут важливо в цей непростий час зберегти оцю позитивну новелу, яка введена не лише в українське законодавство а й у суспільне життя
Нагадаємо
У Броварській громаді Київської запроваджується новий державний стандарт соціальної послуги супроводу дітей під час інклюзивного навчання.
За навчання дитини відповідає асистент вчителя, а за побутові потреби – соціальний робітник, який не має права втручатися у навчальний процес. Основне завдання такого робітника - допомогти дитині з особливими потребами під час прийому їжі, миття рук, перевдягання, відвідування туалету, супровід під час пересування навчальним закладом тощо. Ми - одні з перших, хто почав це запроваджувати. Цікавилися досвідом Києва та Дніпра. Але їхні центри соціальних служб централізовано закуповували цю послугу у громадських організацій, а ті не особливо хочуть ділитися своїми напрацюваннями. Тому ми вирішили піти своїм шляхом. Цього року у нас п’ятеро людей пройшли спеціальне навчання. З 1 вересня троє з них вже стали соціальними робітниками: одна бабуся та дві мами. Зараз у нас зросла кількість заяв, люди приходять, цікавляться, тому на сесії міськради було вирішено збільшити штат соціальних робітників до 15 осіб
За її словами, влада Броварів приділяє значну увагу турботі про дітей з особливими потребами.
У деяких регіонах скаржаться, що у них немає коштів на соціальну роботу із дітьми з особливими потребами, а в Броварах вони є. Наш міський голова Ігор Сапожко знає кожну таку дитину, кожну людину, у якої є потреба в соціальних послугах. Постійно цікавиться питаннями, які виникають у соціальних служб, та сприяє їх вирішенню. І це така гордістю за громаду і за нашу владу, яка дбає за кожну людину